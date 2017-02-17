أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس الخميس عن إقلاع طائرة الاغاثة الاولى من قاعدة «عبدالله المبارك» الجوية إلى مطار بربرة في صومالاند وعلى متنها عشرة أطنان من المواد الغذائية لايصالها للشعب الصومالي الشقيق.

وقال عضو مجلس ادارة الجمعية وليد النصف لـ«كونا» إن المساعدات الاغاثية تأتي استكمالا للمساعدات السابقة التي قدمتها الكويت عبر الجمعية بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالاستجابة السريعة للمحتاجين أينما كانوا.

وأضاف النصف أن الجسر الإغاثي سيتواصل خلال الأيام المقبلة عبر عدد من الطائرات المحملة بالمساعدات، مشيدا بجهود وإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد في تسيير الطائرات لنقل المساعدات الكويتية للأشقاء في الصومال.

وذكر أن الرحلة تمثل جزءا من عدة عمليات لنقل المواد الغذائية الى الشعب الصومالي، موضحا أن الجمعية أعدت خطة إغاثة عاجلة بدأت بالتنسيق لتوزيع تلك المساعدات على المتضررين والأشد تضررا داخل «صومالاند».

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لسرعة إيصال هذه المساعدات خلال الأيام المقبلة للتخفيف من معاناة الأشقاء في الصومال والوقوف معهم في محنتهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم العون والمساعدة لهم.