فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة المواصلات أن الوزارة ستصرف خلال الأسبوعين المقبلين بدل النوبة والشاشة للمستحقين من موظفي الوزارة، وكذلك منح الدرجات بالاختيار للموظفين الذين اجتازوا شروط ولوائح ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف ان هناك أكثر من 900 موظف سيحصلون على بدلات النوبة والشاشة في قطاعات وإدارات الوزارة، فيما ستمنح الدرجات بالاختيار لأكثر من 400 موظف ممن تنطبق عليهم شروط ولوائح الديوان وكذلك شروط الوزارة.

وكشف أن كلفة البدلات والدرجات بالاختيار تقدر بأكثر من مليوني دينار، مؤكدا ان وزارة المالية أبلغت وزارة المواصلات باعتماد الميزانية.

وقال ان صرف البدلات والدرجات بالاختيار سيكون على أقل تقدير مع راتب فبراير الجاري.

وقال المصدر: أبرز الذين سيشملهم قرار البدلات الفنيون والاختصاصيون والمهندسون ومن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالبدلات.