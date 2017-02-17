كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تنفيذ مراكز الري ، المباركية ، الوجهة البحرية ، شبرة الشويخ التابعين لمراقبة الأغذية والأسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة عدة حملات تفتيش على المطاعم والأسواق المركزية و المحلات والمقاهي على مناطق الري والقبلة و المباركية وشرق وبنيد القار والشويخ حيث أسفرت الحملات عن مصادرة وإتلاف 53 كجم من الأسماك بسوق الواجهة البحرية إلى جانب تحرير 91 مخالفة.

وأوضحت مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة إيمان الكندري بأن الحملات التفتيشية ستكون مستمرة وذلك أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي عبر مفتشي الإدارة بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة ، مؤكدة على أن مفتشي البلدية حريصون على تطبيق القانون وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها .

كما بين مراقب عام الأغذية والأسواق نصار بن لامي عن قيام مركز الري بحملة ميدانية على المطاعم والمقاهي بأحد الأسواق المركزية والتي انطلقت بعد صلاة العصر حتى الحادي عشر مساءً للتأكد من صلاحية المواد الغذائية والشهادات الصحية والتي أسفرت عن تحرير17 مخالفة متضمنة عدم التقيد بقواعد النظافة العامة وفتح وإدارة محل قبل الحصول على ترخيص صحي .

وأشار بن لامي عن قيام النوبات (أ،ب،ج) بمركز المباركية بتحرير 58 مخالفة منها 20 مخالفة قامت النوبة (ب) بتحريرها و13 مخالفة حررتها النوبة (ج) فيما قامت النوبة (أ) بتحرير 25 مخالفة حيث اشتملت على تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية ، تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية ، العمل قبل الحصول على شهادة صحية.

وتابع بن لامي بأن مركز الواجهة البحرية قاموا بتنفيذ عدة حملات تفتيشية والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 53 كيلو سمك من قبل النوبة (أ) إلى جانب تحرير 10 مخالفات اشتملت على تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية وبالمثل العمل قبل الحصول على شهادة صحية ومخالفة عدم التقيد بقواعد النظافة العامة و مخالفة تسيح لحوم مجمدة.

واختتم بن لامي بأن مركز شبرة الشويخ نفذ حملة على المخازن للتأكد من التراخيص ومدى التزامها باللوائح وأنظمة البلدية حيث أسفرت الحملة عن تحرير 6 مخالفات تضمنت عدم التقيد بقواعد النظافة العامة ، وإعادة تعبئة قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية و عدم التقيد بالاشتراطات الصحية.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (1844448) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.

وقد شارك في الحملات مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري و مراقب عام النظافة نصار بن لامي ومن مركز الري مشرف المركز على رابح الرشيدي ومفتشي النوبة (ب) ومن مركز المباركية مشرف النوبة (ب) عادل الرباح ومشرف النوبة (ج) ومشرف النوبة (أ) والمفتشين بالنوبات الثلاثة ومن مركز الواجهة البحرية مشرف المركز سعد الهيبده ومفتشي المركز ومن مركز شبرة الشويخ مسئول المركز ناصر الوزان ومشرف النوبة (ب) بدر الخليفة ومفتشي النوبة.