بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد جنديين من قوات دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن أثناء قيامهما بواجبهما الوطني، سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن ينزلهما منازل الشهداء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد جنديين من قوات دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.