الشطي: مشاريعنا عالمية الخطاب ينقصها الدعم المادي

أعلن نائب المدير العام للعلاقات العامة والموارد بجمعية النجاة الخيرية د. جمال الشطي أن مشروع إذاعات نشر علوم القرآن الكريم وترجماته الذي تشرف عليه لجنة الدعوة الإلكترونية حقق 56 مليون دقيقة استماع من 210 دول حول العالم، وذلك من خلال 13 إذاعة بلغات غربية، 21 إذاعة بلغات آسيوية، 6 إذاعات بلغات إفريقية، 6 إذاعات للتفسير والفتاوى، 25 قراءة من القراءات العشر المتواترة لمشاهير قراء الوطن العربي بالقراءات، 38 تلاوة لمشاهير القراء برواية حفص عن عاصم.

وأكد الشطي أن طموحنا من هذا المشروع يهدف إلى نشر وخدمة كتاب الله تعالى بجميع الأدوات والوسائل الإلكترونية الرقمية، فلدينا موقع إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية وتطبيق لخدمة المشروع على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام التشغيل Andriod، وتطبيق للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام IOS، كما تم رفع 31 إذاعة على تطبيق Apple iTunes و33 إذاعة Tunein، إلى جانب الإضافات البرمجية مفتوحة المصدر التي تعمل على نظام إدارة المحتوى الشهير WordPress والتي تتيح إضافة هذه الإذاعات لكل من أراد أن يصدح موقعه بالقرآن أو أن ينشئ موقعه الخاص لخدمة كتاب الله تعالى من خلال هذا المشروع الرائد، مبينا أن مصدر هذه الترجمات والفتاوى هو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ونحرص على مراجعة هذه الترجمات لدى المراكز الإسلامية المعتمدة لكل بلد، بعد مراجعتها الأولية من قبل المتخصصين الشرعيين.

وتابع: حصدنا عدة جوائز منها أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في مسابقة وسام الإبداع في العمل الخيري التي أقيمت في دولة البحرين الشقيقة عام 2016.

كما حصد الموقع المركز الأول في مجال الاحتواء الإلكتروني في جائزة الكويت الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (الدورة السادسة 2015-2016)، وناشد الشطي المحسنين والتجار ومحبي العمل الدعوي دعم أعمال ومشاريع لجنة الدعوة الإلكترونية عامة وهذا المشروع خاصة فبدعم الخيرين حققنا التميز والريادة وأشهر إسلامه الكثير من شتى دول العالم للتواصل ودعم المشروع يرجى الاتصال على الأرقام التالية 96066999 - 97288044 أو من خلال الرابط: http://bit.ly/QuranRadioEDC.