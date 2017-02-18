الثويني: رعاية المهتدين الجدد شرف عظيم وعمل مبارك

الزامل: ثمار «التعريف بالإسلام» لدى الطرف الآخر تؤتي أكلها

«هذا عرس خيري نقدمه لأهل الكويت تزامنا مع الاحتفالات الوطنية التي تشهدها الكويت الحبيبة»، بهذه الكلمات عبر مدير معهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية عثمان الثويني عن سعادته بتخريج مجموعة كبيرة من المهتدين الجدد الذين التحقوا بمشروع «علمني الإسلام» وأقيم الحفل بمبني الهيئة الخيرية بالسرة وسط حضور كثيف من المهتدين الجدد وداعمي لجنة التعريف ومحبي الدعوة.

وأوضح الثويني أن رعاية المهتدين الجدد شرف عظيم وعمل مبارك، كوننا نعلمهم آداب الإسلام وأحكامه ومعاملاته، وبفضل الله جل وعلا جاوز عدد المنتسبين لهذا المشروع خلال العام 7100 مهتد ومهتدية من شتى الجنسيات ضيوف الكويت، فتشاهد الغربي والصيني والأسيوي والأفريقي وغيرهم ممن جمعهم لواء الإسلام الطاهر، معتبرا علاقة لجنة التعريف بالمعهد علاقة وثيقة شبهها «بعلاقة الأب بابنه»، مؤكدا أن المعهد ثمرة حسنة وغصن يانع في بستان التعريف بالإسلام.

من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة بلجنة التعريف بالإسلام فيصل الزامل أن رؤية هذه المشاهد وسماع المهتدين الجدد وهم يقرأون القرآن الكريم وينطقون بالشهادتين لهو فضل عظيم رزقه الله جل وعلا لأهل الكويت، مشددا على ضرورة بذر ثمار التعريف بالإسلام لدى الطرف الآخر وحتما سوف تؤتي الثمار أكلها، وذكر أن مضيفة بإحدى شركات الطيران أسلمت وبعدها بكت وقالت سافرت عشرات الرحلات للبلاد الإسلامية وقابلت مئات المسلمين ولم يقدم لي أحد منهم كتابا عن الإسلام، بل لم يشرحوا لي أي شيء عن هذا الدين العظيم، وأرجعت تأخر إسلامها إلى عدم مبادرة المسلمين الى تعريف الطرف الآخر بالإسلام.

وثمن الزامل جهود أهل الكويت المحسنين الذين بفضل الله جل وعلا ثم طيب أخلاقهم يدخل الإسلام أكثر من 4000 مهتد ومهتدية خلال العام الواحد.

من ناحيته، قال مدير عام لجنة التعريف بالإسلام م.عبدالعزيز الدعيج ان الإنجازات والمشاريع والفعاليات الثقافية والتعليمية والتربوية والدعوية التي تقيمها اللجنة تسعد الأمة الإسلامية جمعاء، فجهود اللجنة الحثيثة التي تبذلها تجاه رعاية المهتدين وتوعية الجاليات وتعليمهم وغرس القيم الإسلامية الحسنة في نفوسهم ترتقي للجهود الدولية وتزيد، فنحن نعمل في أيام العطل ونتواصل مع الكفلاء وأرباب العمل ونذهب للأسر إلى منازلهم وغيرها من الأنشطة ليس من أجل ربح مادي أو غرض دنيوي، بل لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور.

من جانبه، أوضح مدير لجنة التعريف بالإسلام فرع الجهراء د.سالم الحسيني أنه يفخر ويسعد بالعمل ضمن فريق اللجنة كونها تحمل أسمى رسالة عرفتها البشرية وهي دعوة الناس لعبادة الإله الواحد الأحد، مستذكرا زمن البعثة والصحابة عندما يشاهَد المهتدون الجدد وهم يشهرون إسلامهم ويعلنون الدخول في دين التوحيد.

هذا، وتقدم المهتدون الجدد المشاركون في الحفل بشكر الكويت أميرا وحكومة وشعبا سائلين الحق جلت قدرته أن يجعلها دار أمن وإيمان.