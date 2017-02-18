هنأ عضو مجلس الأمة ورئيس لجنة الزراعة البرلمانية حمدان العازمي مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين المنتخب برئاسة براك الصبيح لدى زيارته ديوانية امين سر هذا الاتحاد العريق جابر العازمي في الوفرة اثر صدور شهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخول براك الصبيح وزملاءه إدارة الاتحاد لمدة اربع سنوات.

وقد أشاد النائب حمدان العازمي بقادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومسؤوليها الكرام في حسمهم القضية بالسرعة الممكنة تنفيذا للأحكام القضائية النزيهة في الكويت.

كما اشاد بإدارة الاتحاد العام لعمال الكويت وخص بالذكر رئيسه سالم العجمي وسكرتيره العام للعلاقات الخارجية فلاح الحدران، لفتح قلوبهم للمزارعين قبل مكانهم لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة والتي اسفرت عن فوز تسعة مزارعين من خمسة عشر مزارعا رشحوا انفسهم لهذه الانتخابات المصيرية.

وتعهد النائب حمدان العازمي أمام مجموعة من مزارعي الوفرة يتقدمهم نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله العازمي وأمين سر الاتحاد جابر العازمي وسلطان الزراعة في الكويت فيصل الدماك.

على الصعيد نفسه اشار رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد الرئيسي بالشويخ صباح الاحد الماضي الى ابرز مشاكل المزارعين بقوله: ان مشاكل المزارعين عديدة مثل حصر أضرار الصقيع الذي ضرب مزارع العبدلي والوفرة اوائل شهر فبراير الجاري وضرورة تعويض المتضررين منه ومشكلة التسويق الزراعي وزيادة اسعار الكهرباء والماء المتوقعة، مؤكدا ان تلك المشاكل تحتاج الى حلول جذرية، وهذا ما سيسعى إليه مجلس الإدارة الجديد للاتحاد بالتعاون مع المزارعين جميعا ومسؤولي الدولة المعنيين بالشأن الزراعي وشؤون المزارعين، معبرا عن تفاؤله بالوصول الى حلول مرضية لمعظم مزارعي المزارعين المنتجين بالتواصل مع لجنة شؤون الزراعة البرلمانية التي نشكر مجلس الامة الحالي على إعادة تشكيلها، مثمنا زيارة رئيس هذه اللجنة حمدان العازمي للوفرة الاسبوع الفائت واجتماعه مع عدد من المزارعين، معتبرا هذه الزيارة مبادرة خير لفتح آفاق التعاون خصوصا ان النائب حمدان العازمي لديه دراية مسبقة بمشاكل المزارعين الكبرى.

يشكو من التجاوزات المرورية في شوارع الوفرة

الراشد: المناطق الزراعية بحاجة إلى المزيد من محطات الوقود والمياه

الشركات الوطنية توفر لنا أفضل المستلزمات الزراعية

يعتبر المزارع خالد محمد الراشد العازمي من الشباب الذين تفرغوا للعمل الزراعي المضني في أقصى جنوب الكويت بدافع حبه المتوارث لهذا العمل المثمر والنافع للبلاد والعباد واحترامه للعمل اليدوي وإشغال وقت الفراغ بما يفيد.

في بداية حديثه لـ «الأنباء» آثر المزارع الشاب خالد (ابوضاري) على تهنئة المزارعين باستقرار الحال في اتحادهم العريق باعتراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنتيجة الانتخابات الزراعية التي جرت في مقر نقابة عمال الكويت في ميدان حولي يوم 5/2/2017 ومنحت الفائزين شهادة تجيز لهم إدارة الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة بسلام على جموع المزارعين أجمعين.

وقال: ثقتي وثقة الكثير من زملائي المزارعين كبيرة بأن رئيس الاتحاد الجديد النوخذة براك الصبيح وزملاءه الفائزين بثقة المزارعين من كل المناطق الزراعية سيصل بسفينته الى شاطئ الأمان ليقوم الاتحاد بإمكاناته الكبيرة على تحقيق الاهداف التي أنشئ من اجلها قبل 40 عاما ونيف، خصوصا ان طاقم ادارة الاتحاد مزارعون منتجون يقضون جل وقتهم وسط الزراعة والمزارعين في الوفرة والعبدلي.

مبينا ان مزارعي المناطق الزراعية يواجهون وسيواجهون مشاكل جمة أخطرها رفع رسوم التيار الكهربائي والمياه الواصلة للمزارع، الأمر الذي سيسفر إن تحقق عن تحقيق ارتفاع كبير في اسعار الثمريات والخضراوات في الكويت او عزوف وربما توقف بعض المزارعين عن الإنتاج الزراعي، مذكرا بأن لدينا مشكلة منع استقدام العمالة البنغلاديشية التي تعتبر الأنسب لعملنا الزراعي المضني وسط صحراء الوفرة والعبدلي النائيتين.. ومشكلة التفاوت الكبير بين سعر بيعنا منتجاتنا وسعر شرائها في اسواقنا المحلية من قبل إخواننا المستهلكين.. ومشاكل اخرى.

أضرار البرد القارس

ورغم ان المزارع خالد في مقتبل العمر إلا انه يتمتع بخبرة زراعية جيدة يتضح هذا من خلال تنظيمه لمزرعته وإنتاجها الثمري المتنوع. ويفيد بأن موسم إنتاج الطماطم الحقلية لديه مر بسلام تقريبا لأن البرد الذي حدث ليلتي 2 و3 من شهر فبراير الجاري جاء متأخرا اي بعد ان جمعنا اكثر من مرة من نباتاتها المكشوفة، لكن من زرعها متأخرا فأكيد انه تضرر، وزرّاع البطاطا العديد منهم تضرر ايضا، ودولتنا لا تقصر وفيها البركة لتعويض المتضررين كي يستطيعوا الإنتاج في الموسم المقبل.

ويقول: رغم ان زراعة الطماطم حقليا محفوفة بالمخاطر في كل عام خصوصا ان معظم زراعها لا يغطونها بالبلاستيك او الشاش لاتساعها حقليا فإننا لا نستطيع الابتعاد عنها، فهي تكمّل الزراعة المحمية في الشبرات والبيوت والمجمعات المغطاة، بل ان بعض الأصناف الزراعية لا تجدي نفعا إلا اذا زرعت في الحقول المكشوفة مثل الزهرة والملفوف والخس والورقيات عموما، ناهيك عن الجت والأعلاف الخضراء كلها.

ويثني المزارع خالد على التطور الحادث في سوق بيع المستلزمات الزراعية في الكويت، ويقول: إن حرص معظم شركاتنا الزراعية الكبرى على جلب افضل المستلزمات الزراعية، لاسيما من البذور والتقاوي كان له اكبر الفضل في تنمية ثروتنا الزراعية وتطويرها في الوفرة والعبدلي، والمتر المربع الذي كان يعطي 5 كيلوغرامات من الطماطم او الخيار مثلا صار يعطي ضعف هذه الكمية.

كما اننا صرنا نستخدم مبيدات اكثر امنا وأمانا للعاملين والمستهلكين، وهذا امر في غاية الاهمية، وبالنسبة لي فأنا راض عن نفسي لأنني لا أستخدم إلا المبيدات الكيماوية المعروفة ذات فترات الأمان القليلة ولا أبيع إلا الجيد والسليم من الثمر.. لكن المشكلة في البيع بالوزن وحساب الدعم عليه.

وختم محدثنا بمطالبة الجهات المعنية بإنشاء المزيد من محطات الوقود ومحطات المياه العذبة في المناطق الزراعية لمواكبة التطور الحادث فيها سواء من حيث عدد المزارع وعدد السكان وعدد المترددين عليها والأهم مواكبة زيادة البيوت المحمية والزراعات التي تعتمد كليا على الري بالماء العذب، مذكرا أن الوفرة بعكس العبدلي لم تصلها المياه المعالجة بانتظام.. فلماذا؟ ومن المسؤول؟

وقال: لدينا مشكلة اخرى يعاني منها جميع سكان الوفرة وروّادها وتتمثل في قيام شباب مستهتر طائش بالتقحيص بسياراتهم البالية القديمة الهالكة المتهالكة في عدة نواح من الوفرة، لاسيما ليلا مهددين أنفسهم والمارة من حولهم بالألم والخسارة، مطالبا إدارة مرور الاحمدي بتكثيف وجودها في شوارع الوفرة ليلا ونهارا لمنع هذه المخاطر نهائيا.

وركز في حديثه على ضرورة قيام وزارة الكهرباء بمعالجة الانقطاعات الكهربائية شبه اليومية في القطعة 6 من الوفرة، فالمزرعة الحديثة لا يمكنها العمل والإنتاج من دون تيار كهربائي!

المفكرة الزراعية لشهر فبراير

العودة لزراعة الخضراوات والشتلات

وقاية النبات من الحشرات والأمراض

تحصين الأبقار من الأمراض الوبائية

يبدأ الجو في هذا الشهر بالتحسن الى الدفء، لاسيما في النصف الأخير منه، إذ تخف شدة البرد ويقل خطر الصقيع الى حد بعيد، الأمر الذي يساعد على القيام بالكثير من الأعمال المهمة في المزرعة والحديقة. وأهم الأعمال التي يمكن القيام بها خلال هذا الشهر هي:

النخيل

٭ يتم اجراء رشة ثانية في بداية شهر فبراير حتى منتصفه لمرض خياس الطلع ودودة الطلع.

٭ مراقبة الفحول، حيث يظهر الطلع المذكر وتجميع المتفتح منه لحفظه لحين الحاجة اليه.

٭ يمكن ان يتفتح الطلع المؤنث (خصوصا الاصناف المبكرة) في نهاية هذا الشهر، لذا يجب اجراء عملية التلقيح واجراء رشة وقائية لحشرة الحميرة بعد أسبوع الى 10 أيام من تاريخ التلقيح.

٭ في حال اعتدال الطقس يجب اضافة سماد اليوريا بمعدل 1 كغم للشجرة وتعطى على دفعتين.

٭ الري بمعدل 6 ريات في الشهر، كل رية 100 غالون للشجرة الواحدة.

٭ الاستمرار في عملية التعشيب، وفي حالة المساحة الواسعة يتم استخدام المبيدات المتخصصة بالأعشاب الضارة.

الخضراوات والمحاصيل

يزرع كثير من المحاصيل خلال شهر فبراير ومنها: الرقي (البطيخ)، الشمام، الخيار، الطروح، الكوسا، الباميا، الذرة الصفراء، البطاطا الحلوة (الفندال)، النعناع، الرويد، الجت، الفاصوليا، اللوبيا، الفول السوداني (الفستق)، والملوخية. وتكون فترة الري كل 3 ـ 4 أيام مع مراعاة تلقيح بذور النباتات البقولية (الفاصوليا، اللوبيا، الفول السوداني والجت) ببكتيريا العقد الجذرية المناسبة لكل نبات.

الزراعة المحمية

٭ يتم خلال هذا الشهر نقل اشتال نبات الخيار والكوسا والفاصوليا والشمام الى الارض المستديمة في البيوت المحمية.

٭ قد يطرأ خلال هذا الشهر ارتفاع في درجات الحرارة، لذا يلزم تشغيل مراوح شفط الهواء مع عدم تشغيل جهاز التبريد.

٭ يتم خلال هذا الشهر صيانة اجهزة التبريد خصوصا «الوسائد» وذلك بتنظيفها من الاتربة العالقة بها حتى تكون جاهزة لفصل الصيف.

٭ ازالة الاوراق الصفراء والقديمة، خصوصا السفلية في نباتات الطماطم.

٭ مكافحة الآفات التي قد تصيب النباتات مثل المن والعناكب حال ظهورها.

٭ تربيط نباتات الخيار والطماطم وازالة الفروع الجانبية.

٭ عند بدء تزهير الطماطم يراعى رش هرمون عقد الثمار وفي حالة عدم توافره يجب تحريك حامل النباتات لإتمام عملية التلقيح.

٭ زراعة الفراولة، الخس، الملفوف، والزهرة.

٭ ازالة شبك الروكالين وتغطية البيوت المحمية بالبولي اثيلين مع عمل فتحات للتهوية.

٭ اعطاء النباتات محلول سماد كاملا.

الأزهار

في هذا الشهر تزهر بعض الانواع المبكرة من الازهار الموسمية الشتوية، فيمكن الاستفادة منها بقطفها ووضعها في مزهريات، كما يجب قطف الازهار باستمرار حتى نساعد النباتات على تكوين ازهار أخرى أكثر حيوية وجمالا، اما اذا أريد أخذ بذور الازهار لزراعتها في الموسم المقبل، فيجب اختيار أفضل الازهار واكبرها حجما والابقاء على النباتات حتى تجف تماما وتحفظ بذورها لزراعتها في الموسم المقبل.

الأشجار المثمرة والحرجية

٭ يتم خلال هذه الفترة تقليم الاشجار والشجيرات التي لم يسبق تقليمها من قبل.

٭ الإكثار من الشجيرات المزهرة والمتسلقات مثل الجهنمية والياسمين واللبلاب بواسطة العقل.

٭ زراعة عقل العنب والزيتون والتين والفل والأثل.

٭ وتكون فترة الري كل 4 أيام مع اضافة السماد الكيماوي على دفعتين، الأولى في منتصف شهر فبراير.

الأسيجة النباتية

تسمد الأسيجة النباتية بالاسمدة الآزوتية، وذلك لزيادة النمو الخضري، اما اذا كانت الاسيجة قد تخشبت اعضاؤها فيمكن قصها قصا جائرا على ارتفاع 30 سم حتى تتمكن النباتات من زيادة النمو الخضري وتحسين الحاجز النباتي وتكون فترة الري كل 4 أيام.

إكثار الصباريات

يتم في النصف الأخير من شهر فبراير إكثار أنواع الصباريات التي تتكاثر بالعقل مثل صبار الشمعة وصبار النجمة وغيرهما.

وقاية النبات

تظهر في هذه الفترة بعض الاصابات على الخضار والاشجار منها:

٭ مرض عفن الثمار والعناكب والنيماتودا وتجعد الاوراق والالتفاف في الطماطم.

٭ الدودة القارضة، المن، الدودة الخضراء على الخضراوات مثل البطاطا والكوسا والباميا.

٭ البياض الدقيقي على القرعيات مثل الكوسا والخيار والبطيخ.

٭ فراشة درنات البطاطا على البطاطا.

٭ الحشرة القشرية والحفار على النخيل.

ويجب ملاحظة الآفات التي قد تظهر على الاشتال الحديثة والنباتات الاخرى مثل المن والديدان على الملفوف والبياض الدقيقي والزغبي على القرعيات واجراء المكافحة السريعة حال ظهور الآفة حتى لا تترك أثرا سيئا على النباتات.

النحل

٭ يمكن نقل الخلايا من جهة إلى أخرى خلال هذا الشهر.

٭ يفحص النحل كل 10 أيام ليبدأ نشاطه نظرا لإزهار الاعشاب البرية وبعض الأشجار.

٭ تستمر عملية التغذية إذا لم يتوافر العسل، وذلك لتنشيط الطوائف وتشجيع الملكات على وضع البيض.

٭ يجب البدء بإنزال أقراص شمعية لتضع فيها الملكات البيض، ويتم ذلك تدريجيا حسب احتياج كل طائفة ونشاط ملكتها في وضع البيض.

٭ قد تحدث السرقة أحيانا بين الطوائف ولذلك تتخذ الاحتياطات لعدم حدوثها بسرعة الفحص، وعدم ترك الخلايا مفتوحة لفترة طويلة، ورفع الغذائيات في الصباح الباكر.

٭ في النصف الثاني من هذا الشهر، يمكن البدء بتربية الملكات اذا كانت درجة الحرارة ملائمة وقوة الطائفة مناسبة، وذلك لإنتاج ملكات لتغيير ملكات الطوائف المسنة وإنتاج طرود جديدة.

٭ وضع شرائط الأبستان أو بديلها للطوائف التي بها إصابة بالفارو.

الأغنام

٭ تتغذى الأغنام بالأعلاف المركزة والخضراء والتبن، كما يفضل تغذية الاغنام بالتبن قبل تقديم الاعلاف الخضراء.

٭ استمرار عملية الولادات خلال هذه الفترة ويمنع تعرض الحملان لتيارات الهواء الباردة خصوصا في اوائل عمرها خشية اصابتها بالتهابات رئوية تؤدي الى نفوقها، وتحصن الحملان التي تجاوز عمرها شهرا.

الأبقار

تغذى الابقار الحلوب والجافة بالعلائف المركزة والخضراء، وينصح بعدم تقديم الاعلاف الخضراء المنداة منعا لاصابتها بالنفاخ مع تغذية العجول الرضيعة بالحليب الكامل لمدة 45 ـ 90 يوما مع تقديم خلطة عالية في نسبة البروتين مع حليب الرضاعة للمساعدة في تطور الكرش، وتخضع جميع الابقار للتحصينات الدورية ضد الامراض الوبائية.

الدواجن

٭ استمرار عمليات التفريخ الاصطناعي.

٭ استمرار عمليات فرز الطيور الضعيفة.

٭ الاهتمام بعملية التغذية والتخلص من الطيور الكبيرة في العمر.

٭ الاهتمام بنظافة وتهوية المسكن وتغيير فرشة الأرضية في حالة ظهور أي إصابات مرضية.

٭ يتبع برنامج التحصينات الوقائية بكل دقة مع الأعمار المختلفة للطيور.

الزراعيون الأوائل

المزارع جاسم أحمد الأمير (أبو محمد)

لا يمكن أن ننسى ونحن نعيش نهضة زراعية طيبة.. جهود المزارعين والمهندسين والعمال الزراعيين الأوائل الذين يحملون الكثير من المعاناة وبذلوا الجهد والوقت والمال من أجل استزراع الصحراء وتعميرها في أقصى شمال البلاد في العبدلي وأقصى جنوبها في الوفرة.

وتكريما لهؤلاء المزارعين والمهندسين والعمال نعرض هنا صورة قديمة لهم، راجين الله عز وجل أن يسكن المتوفين منهم فسيح جناته وأن ينعم على الأحياء منهم بموفور الصحة والنشاط.

وداعاً.. شيخ خالد..!بقلم/ عدنان مكاوي

فاضت روح الشيخ خالد الحمد المالك الصباح لباريها عز وجل يوم الاربعاء 15/2/2017 بعد صراع مرير مع مرض مرعب مخيف.. أقعد جسده سنوات طوالا.. لكن من دون ان يقعد عقله عن المتابعة.. مؤكدا ان عقل الإنسان وإرادته وإصراره على ان يكون ذا اثر خالد في الحياة.. هو القوة الحقيقية للرجل وليس جسده..

والشيخ خالد الحمد المالك الصباح هو الرئيس العاشر للاتحاد الكويتي للمزارعين بعد كل من المرحوم الشيخ مبارك صباح الناصر الصباح والمرحوم محمد احمد الرشيد والمرحوم احمد فهد الطخيم ورشيد يعقوب النفيسي والشيخ علي الجابر الاحمد الصباح وراشد عوض الجويسري وعلي عبدالله الخلف وفلاح العيبان..

وفي عهدته لهذا الاتحاد الزراعي العريق في الكويت من عام 1997 حتى عام 2003 سجّل الشيخ خالد الحمد ـ رحمه الله ـ إنجازات بارزة في مسيرته المفعمة بالحيوية والنشاط، وله من المواقف الشجاعة والجريئة الكثير، لعل أبرزها تصديه شخصيا.. مع مجموعة من إخوانه المزارعين لمحاولة أخذ سوق اتحاد المزارعين في الشبرة المعروفة بالشبرة 4 القديمة للخضار والفواكه بالشويخ.. من حائزيه المزارعين..

وفي عهدته رفعت طباعة أعداد مجلة «المزارع» التي ينشئها الاتحاد منذ عام 1978 الى 10 آلاف نسخة شهريا بدلا من ألفين فوصلت إنجازات المزارعين الكويتيين وقضاياهم.. الى معظم بيوت المشتركين في جريدة «الوطن» الأكثر مبيعا في الكويت آنذاك وتعرف الكويتيون والكويتيات المزيد عن مناطقهم الزراعية.. فاقتربوا منها وأحبوها أكثر.. الأمر الذي حدا بالكثير منهم الى اقتحام هذه المناطق الحدودية النائية للمشاركة في تعمير صحراء بلادهم وزراعتها بل والعيش فيها.. فارتفعت أسعار مزارعهم وفاضت الخيرات الوفيرة.. والتفتت الدولة بشكل أفضل وأسرع للمتطلبات الحيوية للمناطق الحدودية.. فتطورت كثيرا مرددا دائما ان «الحقوق تبي حلوق» وأن الحق لا يضيع مادام وراءه مطالب ذو عزيمة وإصرار.. مقدام.. جريء..

وهذا وذاك انعكس قوة على تحريرنا مجلة «المزارع» التي ترأس تحريرها لست سنوات ونيف، فكانت لا تتوانى عن نقد اي جهة او مسؤول يقصر في الاستجابة لمطالب المزارعين المنتجين، فأضحوا قوة يحسب لها ألف حساب، ولاسيما لدى هيئة الزراعة، باعتبارها الهيئة المسؤولة عن الشؤون الزراعية في الكويت، فالرجل كان يرى كما يرى المزارعون الحقيقيون أن للمزارع الكويتي المنتج.. الفضل الأكبر في إنشاء هذه الهيئة الحكومية المستقلة، وعليه فإن حقه عليها واجب الاستحقاق.. لمساعدته فعليا في معركته الضارية من أجل تنمية الثروة الزراعية وتطويرها.. دوما.

ولا ننسى أخيرا وليس آخرا مساعيه الحثيثة من اجل تيسير إجراءات منح القروض الزراعية للمزارعين في الوفرة والعبدلي من قبل محفظة التمويل الزراعي التي يديرها نيابة عن الدولة بنك الكويت الصناعي، فزادت البيوت والمجمعات الزراعية الحديثة.. التي ساهمت في تنويع المحاصيل الزراعية وتوافرها في الاسواق المحلية معظم شهور السنة.. وبأسعار متهاودة.

رحم الله الشيخ خالد الحمد المالك الصباح وألهم أولاده حمد وأحمد وجراح الصبر والسلوان، فقد كان ـ رحمه الله ـ معلما كفئا محبا كثيرا لهم علمهم وعلمنا أيضا الإقدام والجرأة والشجاعة.. في الفعل والقول.. وإنا على العهد باقون!

عضو جمعية الصحافيين الكويتية

ajaradah@neskt.org