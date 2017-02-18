طنبورة: التبرعات الكويتية للفلسطينيين سخية

وزعت جمعية الفلاح الخيرية بفلسطين خزانات مياه للمتضررين والمشردين من منازلهم نتيجة المنخفض الجوي الشديد على فلسطين وذلك في إطار برنامج دعم الشعب الفلسطيني المرحلة الثانية عشرة بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وقال رئيس الفلاح الخيرية في فلسطين رمضان طنبورة إن مشروع الاغاثة العاجلة يهدف الى تلبية احتياجات الأسر المنكوبة من المنخفضات الجوية، مؤكدا ان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت الشقيقة استجاب لنداء الاستغاثة الذي أطلقته جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين للوقوف عند احتياجات شعبنا».

وأضاف طنبورة «أن الجمعية شكلت لجنة إغاثة وطوارئ وتم إعداد خطة طوارئ شاملة تتضمن مساعدة الأهالي المتضررين والمنكوبين من المنخفضات الجوية».

وذكر الشيخ طنبورة «أن جمعية الفلاح الخيرية هي من الجهات الأولى التي تتدخل في مساعدة الناس المتضررين أثناء وبعد الكوارث للتخفيف من الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة.

وتقدم طنبورة بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وللحكومة الكويتية والشعب الكويتي والمؤسسات الخيرية ولجميع أهل الخير من مواطنين ومقيمين في الكويت على تبرعاتهم السخية والذين يرسلون تبرعاتهم عبر جمعية الفلاح الخيرية لتكون وسيط خير بينهم وبين فقراء فلسطين.

وأشاد طنبورة بالجهود التي يبذلها د.نبيل القدومي محافظ فلسطين في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ود.سمير جراد المستشار والخبير الاقتصادي للصندوق العربي وأحمد عثمان مدير الدائرة الفنية للصندوق العربي في تمويل المشروع ومتابعتهم له واستعدادهم لدعم مشاريع أخرى داعياً كل المؤسسات إلى تكثيف جهودها من أجل التعاون لخدمة الشرائح المحتاجة من الأسر الفلسطينية.

من جهتهم، عبرت الأسر المتضررة عن شكرها وتقديرها للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت خاصة لتقديمهم المساعدات الفورية والتي كان لها عظيم الأثر في التخفيف من معاناتهم.