فاطمة الأمير: المكتب ليس بمعزل عن الناس والشهيد ليس لأبنائه فقط بل لكل الكويت

فهد الجابر: الماراثون يبرز اهتمام مكتب الشهيد بالجانب الرياضي

دارين العلي

أكدت الوكيلة المساعدة مدير عام مكتب الشهيد فاطمة الأمير سعي المكتب الى المشاركة مع ابناء الشعب والانفتاح على المجتمع فالشهيد لا يخص أبناءه فقط بل جميع أبناء الوطن.

كلام الأمير جاء على هامش الماراثون الرياضي الذي نظمه مكتب الشهيد مساء أمس الأول ضمن فعاليات مهرجان شكرا الذي ينظمه المكتب خلال شهر فبراير احتفالا بالأعياد الوطنية وذلك بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الجابر وبمشاركة 700 متسابق.

وقالت ان الماراثون يعتبر جزءا من نشاط المكتب الموجه نحو جميع افراد المجتمع، لافتة الى مشاركة 700 متسابق من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية المختلفة من الرجال والنساء، بالإضافة الى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركة متميزة من قبل بعض سفارات دول التحالف.

وأوضحت أنها فعالية رياضية ضمن احتفالات الأعياد الوطنية التي ينظمها المكتب، لافتة الى انه قد سبق الماراثون انطلاق مهرجان شكرا لدول التحالف في حديقة الشهيد، كما سيتم عرض فيلم الشهيدة وفاء العامر الاثنين المقبل، يليه الاحتفال باليوم الوطني ويوم التحرير بالمشاركة مع دول التعاون.

ووصفت المشاركة في الماراثون بالممتازة كونها المرة الاولى التي يقوم المكتب بتنظيم ماراثون فقد نجح وحقق مبتغاه في نشر التوعية الرياضة.

والصبر على المشقات، لافتة الى ان مكتب الشهيد يحرص على ان يتشارك مع الجميع فهو ليس بمعزل عن الناس ويأمل مشاركة عدد أكبر في الماراثون المقبل.

وأشادت بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الجابر ورعاية فعاليات الماراثون، معتبرة اياها خطوة لمد يد التعاون الرياضي في مناسبات أخرى قادمة.

تعزيز روح المشاركة من جهته، ثمن رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الجابر الخطوة التي قام بها مكتب الشهيد في اشراك عدد كبير من ابناء المجتمع في فعالية رياضية تهدف لإبراز الاهتمام بالجانب الرياضي من قبل المكتب.

وأشاد بحرص المكتب على اشراك جميع الفئات من شرائح المجتمع وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرا انها خطوة ايجابية يجب ان تتبع بخطوات مشابهة في مجال تعزيز حب المشاركة في هذا النوع من الأنشطة.

وشكر المنظمين والحكام على الجهود التي بذلوها لإنجاح الماراثون الذي تكلل بفوز كوكبة من الرياضيين والمتميزين، مادا يد التعاون لكل من يسعى للمساهمة في الأنشطة الرياضية بمختلف انواعها.

التحكيم

بدوره، قال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى عامر محمد جاسم ان الماراثون أشرف عليه 35 حكما من الاتحاد، لافتا الى ان وظيفة التحكيم تبدأ منذ تسجيل اسم المشتركين في السباق وحتى وصول آخر متسابق الى خط النهاية، كما ينتشر الحكام على طول مسافة السباق لإرشاد المتسابقين والتأكد من مرورهم.

وأشاد بالماراثون الذي نظمه مكتب الشهيد، معتبرا أنه وكتجربة أولى للمكتب قد نجح في انهائه على أكمل وجه، متمنيا في المرة المقبلة أن يتغير مسار السباق الذي كان معقدا بعض الشيء، شاكرا الحكام والمتطوعين والمنظمين الذين بذلوا جهدهم لإنجاح الفعالية.

«أبناء الكويت» للدراجات النارية في مقدمة الماراثون

في مشاركة رمزية، تقدمت المتسابقين مجموعة من الدراجات النارية من فريق رابطة أبناء الكويت، وعن ذلك قال قائد المجموعة منصور العوضي إن وجود فريقه في الماراثون يهدف الى المشاركة الفعالة مع أبناء المجتمع الواحد في المناسبات الوطنية بعيدا عن هموم السياسة والفئوية وغيرها.

ولفت الى ان المشاركات الرياضية أمر محبذ لدى الجميع وأنه وفريقه يشاركون مع مختلف مؤسسات الدولة من منطلق العمل الخيري والتواصل مع المجتمع، لافتا الى ان الرسالة التي يرسلونها من خلال هذه المشاركات أن أصحاب الدراجات النارية هم جزء من المجتمع وليس غرباء عنه يحترمون أفراده ويشاركونهم المناسبات العامة والخيرية وبالمقابل يتمنون ان يلقوا الاحترام المماثل من مختلف أبناء المجتمع.

ولفت الى ان رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الجابر شد على ايديهم وقدم لهم دعمه خلال الماراثون واعتبر ان ابوابه مفتوحة لهم فيما يحتاجونه لتكملة مسيرتهم في رياضة الدراجات النارية.

اسماء الفائزين في الماراثون

فاز بالمراكز الثلاثة الأولى عن:

فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (كراسي متحركة)

1- حمد العدواني

2- محمد العنزي

3- فيصل الراجحي

فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة ذهنية)

1- حسين محمد

2- هيثم حسن

3- نواف خليل

فئة الأندية رجال

1- عبدالرحمن عباس

2- نايف شعلان

3- محمد محمود المطر

الفئة العمرية من 25 إلى 44 رجالاً

1- عبدالله الشرهان

2- حسين غلوم

3- أحمد الشرهان

من 15 إلى 24 رجالا

1- حميد الحيتاني

2- عمر جاسر

3- عمر قنبر

الفئة العمرية فوق 45 رجالا

1- علي جابر

2- حسن أحمد

3- سالم ابراهيم

الفئة العمرية بين 15 و24 سيدات

1- دلع جمال

2- مي رأفت

3- أسماء التميمي

الفئة العمرية ما فوق الـ25 عاما ـ سيدات

1- درة السبوعي

2- جوفانا أوبيرلو

3- تحرير الفضلي