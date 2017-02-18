عادل الشنان

واصلت محافظة الفروانية احتفالاتها الرسمية والشعبية بالأعياد الوطنية، بإقامة حفلها الخامس بمجمع «الأفنيوز»، الذي أقيم تحت رعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود وبحضور عدد من الشخصيات البارزة بالمحافظة والديبلوماسيين، ووسط جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ فيصل الحمود أن هذه المناسبات العزيزة هي تذكير بأمجاد وإنجازات شعب الكويت الطموح في ظل قيادته الحكيمة، لاسيما أنها مصدر فخر واعتزاز لكل المواطنين والمقيمين على ارض الكويت الحبيبة، سائلا المولى عز وجل ان يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وأشار إلى أهمية الاحتفالات في تدعيم أواصر الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب الكويتي، داعيا الجميع للعمل على استقرار ونهضة البلاد في المرحلة المقبلة، وان يلتفت الجميع بكل أطيافهم وانتماءاتهم لما فيه مصلحة الوطن وخدمته.

وعبر الشيخ فيصل الحمود عن خالص تهانيه لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وحكومة الكويت وشعبها بهذه المناسبات الغالية على نفوسنا جميعا، مثمنا في الوقت ذاته جهود الجهات المشاركة والقائمة على تنظيم الاحتفالات التي ساهمت في إنجاح فعاليات محافظة الفروانية قلب الكويت النابض.

من أجواء الحفل

٭ كان هناك حرص من عدد كبير من الحضور على التقاط «سيلفي» مع الشيخ فيصل الحمود.

٭ حرص مسؤولو محافظة الفروانية على التواجد مبكرا والاشراف على التنظيم والترتيب العام للحفل.

٭ تعالت الأصوات بالهتافات الوطنية من قبل الحضور.

٭ قيادة امن محافظة الفروانية قامت بدور كبير في تنظيم حركة السير المرورية.

٭ قامت المحافظة بتوزيع كمية كبيرة من أعلام الكويت على الحضور.