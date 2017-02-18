الساير: الاتفاقية ستؤمن جلسات غسل كلى مجانية لعدد من المرضى من اللاجئين السوريين لمدة ثلاثة اشهر

أعلنت جمعية الهلال الأحمر توزيع مساعدات غذائية على 500 اسرة سورية في منطقة البقاع شرقي لبنان.

وجدد موفد جمعية الهلال الأحمر الى لبنان د.مساعد العنزي في تصريح لـ «كونا» تأكيده حرص الجمعية على مواصلة الجهود الإنسانية التي بدأتها منذ بداية ازمة النزوح من سورية لمد يد العون ودعم الاخوة السوريين النازحين في مختلف اماكن تواجدهم.

ولفت الى ان الهلال الأحمر الكويتي لن يوفر جهدا لإغاثة الأسر النازحة في لبنان وغيره من البلدان المجاورة خصوصا مع تفاقم معاناة النازحين السوريين بعدما دخلت ازمة نزوحهم عامها السادس.

الى ذلك وقعت جمعيتا الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر القطري اتفاقية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتأمين الرعاية الطبية لمرضى القصور الكلوي من اللاجئين السوريين في منطقة البقاع شرقي لبنان.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير فيما وقعها عن الجانب القطري رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان عمر قاطرجي.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر د.هلال الساير ان الاتفاقية ستؤمن جلسات غسل كلى مجانية لعدد من المرضى من اللاجئين السوريين لمدة ثلاثة اشهر.

وأشاد الساير بالتعاون والتنسيق المستمر بين جمعيتي الهلال الأحمر الكويتي والقطري والذي قال انه ساهم في تعزيز العمل الإنساني لما فيه مصلحة اللاجئين السوريين وتخفيف المعاناة والصعوبات التي يعيشونها.

من جانب آخر، اشار الساير الى ان غرفة التجارة والصناعة الكويتية قدمت مشكورة تبرعا للمساهمة في مشروع اخر لتوفير ادوية لمرضى الكلى من اللاجئين السوريين بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري.

من جانبه، قال قاطرجي في تصريح مماثل لـ «كونا» ان تقديم العلاج لمرضى القصور الكلوي من اللاجئين السوريين يشكل خطوة جديدة في مسيرة التعاون المستمرة بين الجمعيتين لمساعدة المرضى من اللاجئين السوريين في مناطق لبنانية مختلفة.

هذا وأطلقت جمعيتا الهلال الأحمر الكويتي والقطري مشروعا مشتركا تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتأمين الرعاية الطبية اللازمة لمئات الأطفال السوريين الخدج ضمن قسم الحواضن في مستشفى «البقاع» ببلدة «تعنايل» شرق لبنان.

وقال الساير في تصريح لـ «كونا» ان المشروع سيؤمن الرعاية الطبية الضرورية لحوالي 400 من الأطفال السوريين الخدج في منطقة البقاع شرق لبنان.

وأضاف الساير ان المشروع يأتي استكمالا للخطوات المماثلة التي اتخذتها الجمعية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري لرعاية مئات الأطفال السوريين الخدج في اكثر من منطقة بلبنان.

وفي اربيل، وزعت جمعية الهلال الأحمر 6200 سلة غذائية ومثلها صحية على النازحين العراقيين وذلك ضمن حملة «الكويت بجانبكم» في مخيمات النازحين جنوب الموصل.