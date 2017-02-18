أعرب وفد المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين الشقيقة عن التقدير لتجربة الكويت في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتفعيل مشاركتها في صناعة القرار ودعم حضورها في المحافل الدولية.

وأشاد رئيس الوفد ومدير الشؤون الإدارية والإعلامية في المجلس عزالدين المؤيد في تصريح في ختام زيارة الوفد إلى الكويت بالدور الذي تقوم به لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء في تمكين المرأة الكويتية في مختلف المجالات ودعم كل الجهود المجتمعية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

واشاد المؤيد بالدعم الكبير والحفاوة من قبل لجنة شؤون المرأة برئاسة الشيخة لطيفة الفهد للوفد خلال زيارته للكويت وحرصها على إطلاع الوفد على مختلف التجارب والخدمات التي تحظى بها المرأة وزيارة العديد من المؤسسات المعنية بتطوير الخدمات المقدمة للمرأة وتحقيق الاستقرار الأسري داخل المجتمع.

وذكر أن المسؤولين في لجنة شؤون المرأة قدموا عرضا متكاملا وشرحا وافيا عن تجربة اللجنة في الرد على التقارير الدولية والأممية الخاصة بالمرأة وكيفية تطوير الخدمات المقدمة للمرأة الكويتية وبرامج التوعية التي تقدمها اللجنة في مختلف المجالات التي تهم المرأة.

وقال المؤيد: إن الوفد اطلع على تجربة الكويت في مجال محاكم الأسرة لافتا إلى اعتزام مملكة البحرين إنشاء محاكم أسرية تنفيذا لأمر العاهل البحريني في نهاية نوفمبر الماضي بتخصيص مبنى للمحاكم الأسرية يراعي خصوصية القضايا الشرعية الأسرية ويسرع في إجراءاتها.