تقيم محافظة حولي ندوة موسعة عن مرض الزهايمر تحت عنوان «الزهايمر.. إلى أين؟» برعاية وحضور محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف والتي تتزامن مع احتفالات المحافظة بالأعياد الوطنية للبلاد، وذلك في فندق الجميرا بقاعة بدرية اليوم 18 الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

يذكر أن الندوة تتضمن حلقات نقاشية وورش عمل وفعاليات متنوعة عن المرض بمشاركة نخبة من الشخصيات المعنية والاستشاريين المختصين بمرض «الزهايمر» من داخل الكويت وخارجها فضلا عن مشاركة العديد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص، بهدف نشر التوعية المناسبة للتعامل مع المصابين بالزهايمر فضلا عن مراحل تطور المرض، وأعراضه، وطرق الرعاية، وما هو المتوقع في المستقبل؟ وأعلنت محافظة حولي أن الدعوة عامة للجميع بهدف استفادة أكبر عدد ممكن لخطورة هذا المرض وكيفية التعامل معه.