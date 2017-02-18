أكد نائب محافظ الكويت لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) هشام الوقيان ان مساهمة الكويت البارزة في العمل التنموي والانساني العالميين من دعائم سياستها الخارجية ودورها الريادي والفاعل داخل المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوقيان الذي يشغل أيضا منصب نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لـ «كونا» غداة مشاركته في اعمال الدورة الـ 40 لمجلس محافظي «ايفاد».

وقال الوقيان ان «الكويت ومنذ بدايات القرن الماضي بنت علاقاتها الاقليمية والدولية على اسس التضامن والبعد الانساني والتنموي من منطلق استراتيجي وحضاري».

واضاف ان «قادة البلاد ومن قبل الاستقلال حرصوا على مد يد العون ومساعدة الشعوب العربية والنامية من منطلق تآخي القيم الحضارية عبر دورها الريادي والمحفز ضمن المنظمات التنموية الدولية لاسيما الصندوق الذي ساهمت بتأسيسه قبل أربعة عقود للنهوض بالفئات الفقيرة في المناطق الريفية».

وأوضح الوقيان ان الكويت تؤمن بالدور الفريد والناجح للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ولعبت دورا رئيسيا في توجيه سياساته منذ انشائه والذي تولت رئاسته لفترتين لمدة ثماني سنوات سواء من خلال عضويتها ضمن «القائمة باء» لدول صندوق الأوبك المؤسسة أو من خلال شراكة الصندوق الكويتي في تمويل مشروعاته.

و لفت ممثل الكويت في مجلس محافظي «ايفاد» الى الدور الخاص الرئيسي والفريد للصندوق باعتباره المؤسسة الدولية الوحيدة المعنية بتنمية المناطق الريفية في العالم حيث يعيش 3.4 مليارات نسمة يمثلون نحو نصف سكان العالم ومعظمهم يعانون الفقر وسوء التغذية وضعف التنمية.