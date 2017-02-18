اسامة ابوالسعود

أعرب وكيل وزارة الأوقاف لقطاع المساجد وللشؤون المالية والإدارية د.وليد الشعيب عن بالغ استيائه من هدم بيت من بيوت الله بقرار فردي ولأهواء ومنافع شخصية وإرضاء لبعض سكان موقع المسجد من اجل تحويله الى مواقف سيارات.

وشدد الشعيب في اتصال مع «الأنباء» امس على ان قرار هدم المسجد من قبل البعض يخالف سياسة الدولة وتوجهاتها بتحويل مساجد الشبرات الى مساجد رسمية.

واكد د.الشعيب ان المسجد الذي تم هدمه هو مسجد مرخص والأرض المقام عليها فهو احد المساجد التي تم بناؤها حديثا وتحويلها من شبرات الى مساجد مرخصة طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.