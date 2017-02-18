أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير مواصلة الجهود الإنسانية التي تبذلها الجمعية لإغاثة النازحين السوريين في مختلف دول نزوحهم لاسيما لبنان الذي يستقبل اكثر من مليون نازح سوري.

وقال الساير في تصريح لـ «كونا» عقب وصوله على رأس وفد من الجمعية الى بيروت: ان الهلال الأحمر الكويتي مستمر في الوقوف الى جانب الشعب السوري عبر المشاريع الإنسانية العديدة التي اطلقها.

وأشار إلى أن تلك المشاريع شملت مختلف انواع المساعدات كالإغاثية والطبية والتعليمية وغيرها من المساعدات الإنسانية، وذلك من اجل تخفيف معاناة النازحين السوريين في مختلف بلدان نزوحهم كلبنان وتركيا والأردن.

وحول الزيارة أوضح الساير انه سيتم خلالها افتتاح عيادة متنقلة وتوقيع اتفاقيات لعلاج مرضى الفشل الكلوي اضافة الى تبني مشروع لرعاية الأطفال الخدج بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري فضلا عن توزيع مساعدات اغاثية وعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين في لبنان.

واكد ان الجهود التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من العمل الإنساني لإغاثة الشعب السوري والذي قادته الكويت بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لمد يد العون للأشقاء النازحين السوريين.

كما وزعت جمعية الهلال الأحمر مساعدات عاجلة على 500 اسرة سورية نازحة في منطقة عرسال شمال لبنان بعد العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة.

وأوضح منسق عمليات الإغاثة في الصليب الاحمر اللبناني يوسف بطرس في تصريح لـ «كونا» انه تم توزيع مساعدات عاجلة لإغاثة المتضررين من موجة البرد من النازحين السوريين وسط اجواء طقس قاسية جدا شملت حصصا غذائية تكفي الأسرة لمدة شهر، مشيرا الى ان حملات الجمعية ساهمت بشكل كبير في تخفيف معاناة مئات النازحين في مختلف المناطق اللبنانية بعد ان تضرر عدد كبير منهم بسبب موجة البرد والثلوج وسوء الأحوال الجوية التي مرت على لبنان.

وأشاد بطرس بحرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على إيصال المساعدات للنازحين يدا بيد في مختلف المناطق التي يقطن بها النازحون على الرغم من سوء الأحوال الجوية وصعوبة الوصول الى بعض المناطق نظرا لموقعها او للظروف الأمنية بها، ما زاد من صعوبة وصول المساعدات لهم أسوة بباقي المناطق.