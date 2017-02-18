استقبل محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا أعضاء مجموعة B.GLOBAL عبدالعزيز الغنام، عبدالرحمن الغنيم، هيثم الغنيم، احمد الغنام، مشعل الابراهيم، الشيخ مبارك الصباح، ناصر الغنام - وذلك لتقديم الشكر للفريق ثابت المهنا على جهوده في تقديم التسهيلات اللازمة لتشغيل خدمة الانترنت (سما) في الكويت.

وقال المهنا خلال استقباله أعضاء مجموعة B.GLOBAL، ان محافظة العاصمة لن تألو جهدا في تقديم الخدمات والتواصل مع مختلف الجهات ذات الشأن والتي تساهم في تيسير الأمور على المواطنين والمقيمين انطلاقا من المرسوم رقم 81/2014 الذي خول المحافظ صلاحيات واضحة ومحددة من خلالها يمكنه القيام بمهام عمله في تطوير وتنمية المناطق، والمساهمة في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات العامة بالمحافظة والعمل على وصول هذه الخدمات لمستحقيها من المواطنين في إطار السياسة العامة للدولة. مشيرا إلى ان خدمة الإنترنت المجانية من شأنها ان تسهل على الناس اتصالاتهم وتواصلهم مع بعض في مختلف الظروف.

من جهته، أعرب مدير التسويق في مجموعة B.GLOBAL الشيخ مبارك فهد الصباح، عن شكره وتقديره لمحافظة العاصمة وهيئة الاتصالات ومختلف الجهات الداعمة والمساندة، مشيرا الى عزم المجموعة إطلاقها تشغيل خدمة الإنترنت المجاني في منطقة المباركية وحديقة الشهيد في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري والذي يتزامن مع الاحتفالات في الأعياد الوطنية، لافتا الى ان خدمة الإنترنت ستنطلق وفق مهرجان يقام في المباركية بعد شهر من الآن في عموم الكويت، مؤكدا على ان مجموعة B.GLOBAL لديها خطط وسياسات واضحة في تقديم وتعزيز الخدمات المجتمعية