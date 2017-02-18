بدأ في مركز التنوير بالإسلام التابع للجنة النسائية بجمعية إحياء التراث الإسلامي التسجيل للعديد من الدورات الربيعية في حفظ القرآن الكريم واللغة العربية والتجويد والتلاوة للجاليات الأجنبية من النساء.

ومن هذه الدورات دورة في اللغة العربية مستوى تمهيدي، ودورة في التجويد ـ المستويين الأول والثاني، ودورة في حفظ القرآن الكريم والأدعية للمبتدئات، ودورة في حفظ جزء عم للبنات فوق 5 سنوات، وللنساء في حفظ جزء 25، بالإضافة لدورة في تفسير سورة غافر، ودورة في التلاوة وتصحيح القراءة، كما سيتم تنظيم دورة في تدبر القرآن.

وستبدأ الدراسة في هذه الدورات يوم 19/2/2017 وستستمر حتى يوم 18/5/2017.

علما أن الدراسة في جميع الدورات مجانية، وستكون باللغة الإنجليزية من الساعة 5 الى 7 مساء.

الجدير بالذكر أن مركز التنوير بالإسلام يقوم بنشر تعاليم الدين الإسلامي بين الجاليات المسلمة غير العربية من النساء، ويدعو غير المسلمات إلى الإسلام، وله العديد من الأنشطة مثل: إقامة المحاضرات سواء باللغة العربية، أو باللغة الإنجليزية، ومحاضرات بلغة الأوردو، كذلك يقوم المركز بتنظيم دورات في تجويد القرآن.