المطيري: الاحتفالات الوطنية لها أثرها في تعزيز المواطنة

الحاي: الكرنفال يقام للمرة الأولى في تاريخ الجمعية





محمد راتب

برعاية وحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري، نظمت جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية كرنفالا جماهيريا كبيرا بمناسبة الأعياد الوطنية، وذلك في حديقة الصليبخات بحضور مدير إدارة المنشآت التعاونية في الوزارة م.مقداد بن نخي، ومختار منطقة القيروان صباح العنتري ورئيس مجلس إدارة الجمعية ياسر جمعة الحاي وأعضاء مجلس الإدارة وجمع من أبناء المنطقة ووسائل الإعلام.

وأثنى المطيري على الحفل المهيب الذي نظمته جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية، متوجها بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على هذه «الفعالية الوطنية المميزة التي تعودنا على إقامتها في كويتنا الحبيبة خلال شهر فبراير من كل عام».

وأضاف المطيري أن جميع مؤسسات الدولة والقطاعات الحكومية والجهات الرسمية والشعبية تحرص على تنظيم هذه الاحتفالية لما لها من أثر كبير في تعزيز المواطنة والتواصل بين أبناء الكويت، متمنيا «أن يديم الله هذه المناسبات في ظل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة، وأن يديم الله هذه الأفراح والمناسبات على جميع المواطنين والمقيمين في هذا البلد الطيب».

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبخـات والـدوحــة التعاونية ياسر جمعة الحاي أهمية تنظيم هذه الاحتفاليات التي تجسد اللحمة بين أبناء الوطن وتعزز معاني حب الوطن المرسوم والمتأصل في نفوسهم، مؤكدا ان التعاونيات معنية بهذه الرسالة وإحياء هذه المناسبة التي تعمل على شحذ الهمم نحو بناء الوطن وتقديم الأفضل له.

وتوجه الحاي بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الشعب الكويتي عموما وأبناء منطقتي الصليبخات والدوحة خصوصا بهذه المناسبة، مؤكدا ان رعاية وكيل وزارة الشؤون لهذه الاحتفالية، التي تنطلق من الصباح إلى المساء، ليست غريبة على د.مطر المطيري، خصوصا ان هذه هي المرة الأولى التي ينظَّم فيها يوم وطني من قبل جمعية الصليبخات والدوحــة التعاونيـة»، فالكويت تستاهل وأبناؤها يستاهلون».

من جانبه، توجه مختار منطقة القيروان صباح العنتري بالشكر للجمعية الذي عودنا على هذه الفعاليات المميزة التي تنظم من باب المعونة الاجتماعية، متمنيا استمرار المجالس المقبلة في عمل مثل هذه الاحتفاليات الرائعة.

وتضمن الحفل العديد من الفعاليات المميزة كالمسابقات وتوزيع الجوائز على الصغار والكبار ومشاركة من الشاعر حماد العجمي، إضافة إلى توفير الألعاب والمأكولات الخفيفة وحلوى للأطفال والأهالي، مما نال استحسان أبناء المنطقة لهذا التنظيم الرائع.

وفي الختام، قدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة درعا تكريمية لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري لرعايته هذا الحفل.