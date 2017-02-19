محمد راتب

أعلن اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عن تضامنه الكامل مع رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم الذي أحاله أحد قياديي المؤسسة إلى التحقيق في إجراء تعسفي يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها كونهما خصمين وتتداول حاليا في القضاء قضية كانت القيادة قد رفعتها ضد رئيس نقابة السكنية منذ فترة.

وطالب رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس وزير الإسكان والخدمات العامة ياسر أبل بالتدخل واحتواء الأزمة قبل تفاقمها فلقد عرفنا عنه منذ توليه المسؤولية رجل المواقف الصعبة والعدل والانحياز للطبقة العاملة باعتبارها العمود الفقري للعمل داخل المؤسسة فليس من العدل إحالة موظف ورئيس نقابة للتحقيق لمجرد التعبير عن الرأي أو الإدلاء بتصريح صحافي عبر وسائل الإعلام في دولة مؤسسات ودستور وقانون كفل حق التعبير عن الرأي وحرية الإعلام.

ووصف البسيس قرار إحالة رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنه تعسفي وغير مقبول وتفوح منه رائحة الشخصانية واستخدام خاطئ من قيادة في الدولة لأدوات المحاسبة بل وجهل بالدور المنوط به رئيس النقابة الذي يعد الممثل الشرعي وأعضاء النقابة لكافة العاملين في المؤسسة الذين منحوهم الثقة في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم ورفع الظلم عنهم بكل السبل والأدوات القانونية التي تضمن هذه الحقوق والمكتسبات.

وتمنى البسيس على الوزير أبل وقياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية التدخل السريع لحل الأزمة وإعادة أجواء الود والتعاون إلى سيرتها الأولى فيما بين المؤسسة كجهة تنفيذية والنقابة كجهة عمالية تهدف الى توفير مناخ العمل الملائم أمام جميع العاملين لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل رفعة الكويت ورقيها لاسيما أن قطاع الإسكان والعاملين فيه تعول عليه الدولة في إحداث التنمية المنشودة مشيرا إلى أن أجواء التوتر لن تكون أبدا في صالح العمل في ظروف ما أحوجنا فيها إلى تهدئة الأوضاع على جميع الاصعدة لإفساح المجال أمام قطار التنمية الذي توقف كثيرا بسبب الصراعات والمشاحنات.