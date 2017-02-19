محمد راتب

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية، المهندس ناصر المطيري، عن «توزيع أرباح بواقع 10% على مساهمي الجمعية، خلال العام الحالي، وهي النسبة الأعلى المسموح بها من قبل وزارة الشؤون»، لافتا إلى أن «الجمعية وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية لم توزع أرباحا أقل من هذه النسبة».

وقال المطيري في تصريح صحافي، أمس، إن «الجمعية مقبلة خلال الشهر الجاري على تنظيم مهرجان تسويقي ضخم يوفر معظم السلع الأساسية لرواد الجمعية وبأقل الأسعار»، لافتا إلى أن «مهرجان كويت الخير الذي سينطلق خلال الفترة من 20 إلى 28 من الشهر الجاري، يضم سلع أساسية بتخفيضات غير مسبوقة تصل إلى 75 في المئة».

وأضاف أن «المهرجان يشمل 247 صنفا مخفضا، منها 24 صنفا خاصا بالأواني المنزلية»، كاشفا عن «إطلاق مهرجان الخضار والفاكهة خلال الفترة من 21 إلى 23 الجاري»، واعدا المساهمين بإطلاق مهرجان تسويقي ضخم خلال الشهر الفضيل.