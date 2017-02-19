أعلن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية فتح باب المشاركة في دورات الربط الآلي وإصدار التراخيص إلكترونيا بالتعاون مع بلدية الكويت، موضحا أن هذه الدورات تقام لكل مهندسي المكاتب والدور الاستشارية الراغبة في تأهيل كوادرها ومواكبة التطور في عملية إصدار الرخص اليكترونيا.

وأوضح الاتحاد في بيان صحافي أمس (السبت) أن هذه الدورات تشمل تأهيل المهندسين على طلب مخطط مساحي والرأي التنظيمي وطلب ترخيص بناء جديد، بالإضافة إلى دورة خاصة لعدد من الإجراءات وهي: استلام حدود حكومي، إنهاء الإشراف، إيصال التيار الكهربائي، المناسب والارتفاعات والمعروفة باسم بيان الارتفاعات المتدرجة لحدود القسيمة، طلب موافقة تنظيمية، الطرق واعتماد مواقف السيارات والحركة المرورية، وأخيرا طلب موافقة تنظيمية لمشاريع مباني لا تتبع نظام البناء.

وكان الاتحاد قد أنهى عقد 3 دورات تدريبية للمهندسين وقد بدأت بعض المكاتب إصدار التراخيص إلكترونيا بالتعاون مع البلدية حيث بلغ عدد المتدربين نحو 60 مهندسة ومهندسا، وتعقد هذه الدورات بالفترة المسائية بالتعاون مع البلدية.