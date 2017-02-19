صدر قرار وزاري بإشهار جمعية «بلد الخير» وتضمن القرار:

مادة 1: تشهر جمعية بلد الخير لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

ملخص النظام الأساسي لجمعية بلد الخير

تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية بلد الخير ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تعزيز القيم الاخلاقية والاخلاق الفاضلة والهوية الاسلامية للمجتمع الكويتي والمساهمة في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي في الكويت والمساهمة في تعزيز دور الاسرة التربوي والاجتماعي كنواة أساس لبناء المجتمع والمساهمة في علاج المشكلات التي تواجه المجتمع والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية وإقامة المشاريع الخيرية بمختلف انواعها ومساعدة المحتاجين بكافة فئاتهم وتعزيز الدور التنموي للفئات المحتاجة وتهيئة فرص الكسب الطيب والمشروع لهم وتقديم المساعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث للمسلمين في كل مكان وإقامة المشاريع التنموية والحضارية في البلاد والمجتمعات الإسلامية بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل وإجراء الدراسات والبحوث الميدانية ذات العلاقة بنشاط الجمعية بعد الحصول على موافقة الوزارة والتنسيق مع الجمعيات المشابهة لأهدافها والمنظمات الخيرية والاجتماعية والمحلية.

والمؤسسون هم:

أحمد سعد أحمد المنيفي

بجاد مرزوق هملول العتيبي

بدر احمد عبدالرحيم الكندري

بدر سليمان احمد القصار

بدر ياسين عيسى الصفران

جاسم محمد ربيع المطيري

حسين عبيد سلامة السعيد

خالد احمد غنام الرشيد

خالد حبيب المناور

خالد يوسف خالد الشطي

د.جابر مبارك عايض الهبيده

د.سعود عبدالعزيز علي الغانم

د.سعيد احمد سعيد الاصبحي

د.فيصل حمد صالح البناي

د.موسى منصور الشيخ موسى المزيدي

د.هزاع سعد مبارك المرشد

د.فيصل محمد عبدالرحمن مندني

سالم مبارك خلف السالم

سامي ابراهيم عبدالرحمن العثمان

سامي علي حسين الشيخ

سعد مطلق هادي الراجحي

سلمان عبيد مبارك سعيد

سليمان علي جاسم المنصوري

صلاح احمد الجار الله الجار الله

صلاح يوسف محمد الشايع

طارق محمد إبراهيم العبيد

عادل سعد احمد العصفور

عبدالله مبارك سالم الصانع

عبدالعزيز عبدالغفور احمد العبدالغفور

عبدالكريم بدر ياسين محمد

عبدالله محمد عامر العجمي

عبدالله محمد عبدالله الناجم

عبدالله محمد عبدالرحمن النيباري

عبدالله يوسف مال الله يوسف

عبدالمحسن إبراهيم ناصر اللهو

عدنان عبدالله محمد عبدالله

فهد زيد عامر المطيري

فيصل ابراهيم حسين محمد

مبارك راشد خلف الهيفي

محمد فهيد محمد العجمي

محمد مبارك العتيبي

محمد يوسف عثمان الانصاري

مزيد رشيد حمود العدواني

مشعل عبدالله راشد الزير

ناصر ابراهيم ناصر المريخي

ناصر عبدالعزيز عبدالله الزيد

نبيل عبدالله شهاب الشهاب

هزاع سعد مبارك المرشد

يعقوب يوسف احمد الانصاري

يعقوب يوسف يعقوب محمد

يوسف حمد مرزوق الشطي

يوسف شهاب حميد المطيري

حمد خالد الحمد الخالد

عباس محمد حسن يوسف الفيلكاوي

ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.