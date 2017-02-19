دراسة للسماح بالشواء في حدائق معينة بكل محافظة وفق

ضوابط وشروط.. وفترة تجريبية لمعرفة جدوى السماح من عدمها

إنشاء مراكز خدمة على الطرقات السريعة الخارجية قريباً تتكون من مصلى ومكاتب إدارية ودورات مياه ومواقف سيارات

تتكون من مصلى ومكاتب إدارية ودورات مياه ومواقف سيارات لا إدارة مباشرة لكل حديقة.. وإدارتا التنفيذ والصيانة والخدمات الهندسية تتابعان الحدائق لحل المشكلات اليومية مع الشركات المقاولة

منع الشواء في الحدائق بتنسيق ثلاثي بين البلدية والبيئة والهيئة بناء على قرار صادر من بلدية الكويت

فريق فني متخصص لمتابعة أمور المماشي في مناطق الدولة وتوفير ما يلزمها من الزراعة والكراسي والإنارة الشمسية وسلال المهملات

الكوناكاربس شجرة صحية حققت نجاحاً باهراً منذ زراعتها ولا تقارير عالمية أو خليجية عن أضرار من انتشارها في الشوارع العامة

ضبطية قضائية لمهندسي الزراعة والبلدية والبيئة للحفاظ على الحدائق والمزروعات وضمان عدم إتلافها

«الزراعة» تحصل على المياه المعالجة الثلاثية من «الأشغال» حسب محطات التنقية المتوافرة لديها في بعض المواقع بالدولة





محمد راتب

كشفت نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل عن تطوير 37 حديقة في المنطقة الثانية بنسبة تصل إلى 75% وتسليمها تباعا لمرتاديها بأبهى حلة مع تطوير حدائق في مناطق أخرى، مشيرة إلى انه تم تسليم الهيئة منتزهات كبرى من البلدية في مناطق الري وحطين وأبوحليفة والجهراء القومي والوفرة وجرى إدراجها في الميزانية المقبلة.



وبينت في لقاء مع «ألو الأنباء» التي قامت خلاله بالرد على استفسارات وأسئلة المتصلين أن الهيئة باتت قريبة من تنفيذ مراكز خدمة على الطرقات السريعة الخارجية تتضمن مصليات ومكاتب إدارية ودورات مياه ومواقف سيارات، مشيرة إلى وجود دراسة لدى الهيئة للسماح بالشواء في حدائق معينة بكل محافظة وفق ضوابط وشروط مع وضع فترة لتجربة جدوى هذه الفكرة وتطبيقها من عدمه.



وفي حين أعلنت الخليل عن عدم وجود إدارة لكل حديقة في الكويت مرجعة تبعية هذا الجانب إلى إدارتين متخصصتين في الهيئة لمتابعة الحدائق وصيانتها بالتنسيق مع المقاولين، فإنها أكدت فتح الباب للمتطوعين من أبناء الكويت لغرض الحفاظ على الحدائق العامة والتي دعت المواطنين والمقيمين إلى الحفاظ عليها وعدم السماح بإتلافها حفاظا على المال العام.



وفيما يلي التفاصيل:

ما جديدكم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية؟



٭ تم التركيز على إنارة شوارع معينة في الكويت كشارع المطار وشارع الخليج العربي وشارع التعاون والشوارع الرئيسية في بعض المناطق السكنية ليتم تزيينها عبر أعمدة الإنارة، وسترونها مميزة بأشكال رائعة وجميلة.



عادل السريع: الهيئة تعلم عن جمالية منطقة مشرف واهتمام أهاليها بها، لكننا نعاني من وجود ساحات ترابية كبيرة فيها، وعدم استغلالها وتشجيرها وهناك منطقة رملية تعادل ربع مساحة الحديقة، فمتى سيتم حل هذه المشكلة؟



الأمر الثاني: لماذا تقومون بإزالة الأسوار في بعض الحدائق وتتركون حدائق أخرى؟



ثالثا: لم تقوموا حتى الآن بتشجير المنطقة حول ممشى غرب مشرف فهو قريب من أرض المعارض، ما السبب؟



رابعا: مشرف تحتوي على واحة ليست لها مثيل في كل الكويت، تحتوي على 6 أو 7 ملاعب، جميعها مهملة، ومكسرة والإضاءة خربانة، هذا الشكل يسيء للمنطقة فما الذي ستقومون به بهذا الخصوص؟ (تتبع وزارة الأشغال)



٭ أي ملاحظة طرحتها سنوليها الاهتمام سواء كانت سلبية أو إيجابية، وسنأخذها بعين الاعتبار بحسب الميزانية المعتمدة، منطقة مشرف تعتبر ضمن المنطقة الزراعية الرابعة وعلينا مسؤولية متابعة أمور الصيانة فيها وستلاحظون تغييرا كبيرا في الخدمات خلال الفترة المقبلة، وليس كل ساحة ترابية تكون تتبع الهيئة فيتم التعامل مع المواقع المسلمة لنا من قبل بلدية الكويت.



أما بخصوص إزالة الأسوار الخاصة بالحدائق فذلك لإعطاء الشكل الجمالي واندماج الحديقة مع المنطقة وعلى الرغم من وجود سلبيات تتمثل في خوف الأهالي على أبنائهم من الخروج من الحديقة أثناء اللعب ولكننا نقول إن على الجميع الحفاظ على أبنائهم ومراقبتهم خلال اللعب.



ما جديد قطاع الزراعة التجميلية؟



٭ نتكلم عن 9 مناطق زراعية على مستوى الكويت والخط السريع الشمالي والجنوبي، ونؤكد أنه ليس من مسؤولياتنا أي منطقة مزروعة وإنما ما نحن مكلفون به فقط، فالخط الساحلي يتبع المشروعات السياحية شاطئ السلام وأنجفة يتبعان بلدية الكويت، وبعض الشوارع الرئيسية من اختصاصنا والبعض الآخر يتبع حدائق المنازل السكنية.



لدينا (10) مشاريع للزراعة الحرجية التي ستكون مصدات للرياح وتوقف زحف التربة حول المناطق السكنية الجديدة، وأكثر من نصف مليون شجرة وشجيرة مزروعة، ورعاية المناطق في مدينة صباح الأحمد السكنية وسعد العبد الله السكنية وجابر الأحمد السكنية وخلف المطار وغرب الجهراء وكبد وغيرها من المناطق الحرجية.



قرار عدم السماح بالشواء في الحدائق أثار الامتعاض لأنه المتنفس الوحيد فما الأسباب وما الحل؟



٭ هذا تنسيق مشترك بين بلدية الكويت وهيئة البيئة وهيئة الزراعة، تبعا لقانون البيئة وقرار صادر من البلدية، وكل المواقع التي تتبع» الزراعة «في الوقت الحالي تم تطبيق القرار فيها».



ونحن نأمل أن يتم عمل ضوابط وشروط لاستخدام بعض الحدائق للشواء وفق أسس تأخذ الحجم والمساحة للحديقة والبعد عن الأماكن السكنية ووجود تجهيزات لعملية الشواء وضمان عدم انتشار الروائح والإزعاج.



هل ستكون هناك مخالفات وكيف سيتم ضبطها؟



٭ ستكون هناك ضبطية قضائية لمهندسي الزراعة والبلدية والبيئة، وهي معنية بالحفاظ على المزروعات.



أحمد الدوسري: هل هناك مشروع لإنشاء حديقة في ق5 جنوب السرة (الشهداء)؟



٭ لقد تسلمنا حدائق السلام وحطين والزهراء من البلدية وتم تنفيذها وبانتظار تسلمها من المقاولين ومن المقرر أيضا أن نتسلم حدائق أخرى، وسنأخذ مقترحك بشأن منطقة الشهداء بعين الاعتبار، وندرسه مع البلدية لنتخذ فيه الإجراء الممكن.



هل لديكم نية لتكرار مشروع منتزه الفنطاس أو العقيلة على ساحل الكويت؟



٭ المنطقة الساحلية لا توجد فيها حدائق كثيرة، لدينا العديد منها في أماكن أخرى مثل الوفرة والري ومنتزه الجهراء وابوحليفة، والسبب أن الخط الساحلي مهم وحساس، ولا نستطيع القيام بأي عمل من دون قبول البلدية وتخصيص ذلك لنا.



كان هناك بعض التعديات في المسيلة تمت إزالتها، وكان هذا المكان متنفسا للكثيرين، ولكن جرى إغلاقه رغم انه ملك للدولة، هل هناك فكرة لاستثمار هذه المناطق على البحر لتكون متنفسا؟



٭ هذه الأراضي هي ملك للدولة، وفكرة إحياء هذه المناطق بمشاريع تجميلية يحتاج للتقدم بطلب للبلدية، وبعد ذلك ستكون من ضمن أجندتنا لإقامة مشاريع مهمة تضمن استفادة الجميع منها.



هل تقومون بعمليات تطوير للحدائق القديمة؟



٭ نعم تم تطوير (37) حديقة في المنطقة الزراعية الثانية والتي تشمل (الفيحاء - النزهة - كيفان - الروضة – قرطبة - العديلية - الخالدية - السرة - اليرموك) وبلغت نسبة الإنجاز 75%، وكلها قديمة يتم تأهيلها وتم افتتاحها تدريجيا للجمهور، وهي تجربة جديدة، حيث فصلنا التطوير للحدائق عن المناطق الزراعية وننظر في الإيجابيات والسلبيات وإذا كانت جيدة فسنقوم بتعميمها على بقية الحدائق في المناطق الزراعية.



إقبال الزعابي: أنا اقطن في الشامية، متى ستوفرون المياه المعالجة لحدائق البيوت، بالإضافة إلى أن لي أخي يحب زراعة النخل لكونه مثمرا، ويرغب في الحصول على أرض زراعية، مع العلم أن هناك من يحصل على مليون متر مربع من الأراضي هبات وهدايا، في حين يجلس الكثير من الكويتيين بانتظار التخصيص، فلماذا هذه الازدواجية؟٭



توزيع الأراضي الزراعية أمر يرتبط بالسياسة العامة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وأنا أدعوك إلى تقديم طلب في الهيئة عند الإعلان عن ذلك وسيتم النظر إليه بعين الاعتبار مباشرة، عبر لجان متخصصة في هذا الجانب.



أما بخصوص المياه المعالجة الثلاثية فنحن نحصل عليها من وزارة الأشغال وبحسب المحطات المتوافرة لديهم، حيث يتم تغذية خزاناتنا من قبلهم، وستجري تغطية احتياجاتنا للمناطق الداخلية وفقا لتوسعهم المستقبلي والمتوافر لديهم.



كانت هناك مشاريع لإنشاء استراحات على الطرق السريعة لم نشاهد أي أثر لها، ماذا ننتظر؟



٭ نحن نقول إنها مراكز خدمة وليست استراحات ولدينا مشروع تشجير طرقات العبدلي والنويصيب وطريق ميناء عبدالله الوفرة وطريق الزور - الوفرة، وطريق السالمي والذي يعتبر مشروعا جديدا.



والمكاتب الهندسية تصمم حاليا مسار الطرق وسيكون هناك مراكز خدمة تتضمن مصليات ومواقف سيارات ودورات مياه وليست استراحات لانها تتبع البلدية ولها إجراءات خاصة بها.



هل هذه التصاميم ستواكب العصر؟



٭ نعم ستقدم الخدمات اللازمة وستكون لها إدارة ضمن المركز.



رجا الهران: لدينا في سلوى ق1 حديقة لا يوجد فيها كهرباء حتى هذه اللحظة منذ سنة ونصف السنة، حيث يلعب الأولاد ويعودون إلى منازلهم قبل غروب الشمس، كما نطالب بأن يكون هناك إدارة لكل حديقة تقوم على رعايتها والمحافظة على الأبناء؟



٭ لدينا 33 حديقة في الكويت حتى الآن جديدة بتصاميم عصرية جميلة جدا، لم نتسلمها من المقاولين، وجار التنسيق لحل المشاكل جميعها وتوصيل التيار الكهربائي، فسلوى من ضمن الحدائق التي نعمل على تجهيزها وافتتاحها رسميا إن شاء الله.



وفيما يتعلق بالإدارة لكل حديقة فهناك 134 حديقة على مستوى محافظات الدولة، لو قمنا بوضع إدارة مستقلة لكل واحدة فإن هذا الأمر مستحيل ولا يمكن تنفيذه، نحن قمنا بواجبنا بتوفير المكان وعلى المواطنين التعاون معنا والقيام بواجبهم بخصوص المحافظة على الممتلكات العامة وضمان سلامة أبنائهم.



ولا توجد إدارة مستقلة لكل حديقة ولكن لدينا إدارة واحدة لمجموعة من الحدائق تقوم بمهمات الصيانة والمتابعة وحل المشكلات بالمواقع الميدانية يوميا.



وإلى جانب ذلك نطلب بسرعة البلدية في تسهيل الاجراءات والمصادقة على التراخيص اللازمة لإيصال التيار الكهربائي.



نبيل الزنكي: لدي سؤالان الأول، منطقة حطين فيها الكثير من الأراضي وحتى الآن لا يوجد فيها اي حديقة ولا منتزهات ما المانع؟



وأما الثاني فهو متعلق بإزالة أسوار الحدائق الذي أراه تشويها للمنظر العام في الكويت، فنحن نريد أسوارا للزينة وليست كالسجون، وحتى يعرف الجميع ان هناك حديقة من خلال السور، ولذلك نطالب بإعادة النظر في هذا القرار؟



٭ تم تصميم حديقتين في ق2 و3 بمنطقة حطين وننتظر التنفيذ حسب الميزانية القادمة، وأما منتزه حطين فهو من ضمن المنتزهات الجديدة المدرجة بالميزانية وفي حالة الاعتماد فسيتم تصميمها وتنفيذها.



وبخصوص الأسوار فسنبحث في الأمر من الناحية الإيجابية والسلبية، وهذه وجهة نظر مشكورة.



محمود دشتي: لدي سؤالان، الاول، سكان مشرف من 2008 و2009 لا تعمل المرشات لديهم بشكل يومي على يمين ويسار الممشى، والصيانة معدومة منذ 10 سنوات مع العلم أني أمارس رياضة المشي يوميا؟



الثاني: هناك نبات الكونكاربس منتشر في مستشفى جابر الجديد، وسمعنا انه مؤذ للطبيعة، كيف تتم زراعته على سور المستشفى الجديد؟



٭ فيما يتعلق بالممشى، لا توجد مسطحات خضراء على يمين ويسار ممشى مشرف وإنما توجد زراعات تشمل الأشجار والشجيرات، حيث ان المرشات تستخدم للمسطحات الخضراء وليس للزراعات الأخرى، نحن لدينا فريق خاص للمماشي في الكويت يتابعونها وينظرون في احتياجاتها أولا من حيث الزراعة ثم الكراسي والإنارة الشمسية، فهي مخصصة للمشي فقط، وأما موضوع نبات الكونكاربس فلم يتم زراعة أي منه في المستشفى.



محمد مشعل العجمي: في صباح السالم الزراعة التجميلية لدينا سيئة، ولا توجد عناية ولا سقي بالماء، ويحضر المسؤولون عن الأمر ويغادرون من دون القيام باي شيء؟



٭ هناك صيانة دورية للأشجار بالشوارع العامة والتقاطعات قبل المناطق الزراعية وسأقوم بزيارة ميدانية للمكان وسأزور المنطقة والشارع ما بين صباح السالم والعدان للنظر في الشكوى.



تزيين الدوارات بنماذج عصرية وتغيير المشاهد المتراتبة هل هو ضمن مخططات القطاع؟



٭ تصميم الدوارات يتم بين الهيئة والشركات التي تدير المناطق، فنحن نستخدم التصاميم ذات المواد الصناعية لان بعض الدوارات لا يوجد فيها المياه اللازمة للري، ونستخدم الثيل الصناعي وبعض أنواع الصخور، ونحرص على تقليل مساحة الثيل الصناعي ولا نضع الصخور الكبيرة، وإنما الحصى الصغير الثابت ليكون الشكل أجمل بالإضافة لبعض الشجيرات.



من يعوق إيصال المياه للدوارات؟



٭ نحن نعتمد على المياه المعالجة الثلاثية التي يتم توفيرها، ومن المفترض أن تكون بشكل يومي، ولكن بعض المناطق الجديدة لا يوجد فيها توصيلات حتى الآن ولذلك نلجأ للمواد الصناعية، وقد وعدتنا الأشغال بان هناك محطات جديدة ستغطي الأماكن وبجودة عالية لتوفير كل الاحتياجات المائية في المستقبل القريب.



وليد العنزي: محافظة الجهراء وتحديدا شوارع المناطق الداخلية منها تعاني الإهمال، والزارعة قديمة ولا يتم تجديدها، وهناك الكثير من الشوارع يتم حفر الحفر فيها وتركها، وهذا يجعل المنظر غير حضاري؟



٭ المنطقة التاسعة لها برنامج خاص وشركة مقاولة مهتمة بها، وسأقوم بمتابعة الموضوع والنظر في إمكانية التجديد بهذا الخصوص.



علاء الحاج علي: سمعنا من بعض التقارير ان اشجار الكونكاربس الموجودة في الطرقات أو أشجار حماية البيوت تتسبب بمشاكل صحية، هل هذا الكلام صحيح أم لا، وهل هذا النوع من النبات صحي أم لا، هذا الكلام يدور في الدواوين ومنتشر بكثرة؟



٭ الاشجار بشكل عام مناسبة للجو وتأخذ ثاني أوكسيد الكربون وتقدم الأوكسجين، ولكن في الوقت ذاته هناك أشجار سامة وغير نافعة.



وأنا اقول ثق تماما أن الاشجار الحرجية والتجميلية وخصوصا الكونكاربس كل ما يقال عنها غير صحيح وغير علمي، ولا توجد أي إفادة من جامعة عالمية أو خليجية بضررها بل على العكس هي مفيدة وصحية وحققت نجاحا باهرا منذ زراعتها.



مرزوق المطيري: الزارعة في منتزه العقيلة غائبة، ولا يوجد تنظيف، والبلاط سيئ، ونصفه إيراني والآخر كويتي، والإنارة والتمديدات سيئة، مع انه منتزه رائع، ولا نعلم سبب الإهمال؟



٭ منتزه العقيلة ضمن المنطقة الزراعية السادسة وجار عمل الصيانة اللازمة له وكما تعرفون التلفيات مستمرة من بعض رواد الحدائق.



سعد محمد: أرى أن الزراعة التجميلية في محافظة الكويت لا ترقى لمستوى مشروع «عاصمة»، لماذا لا تتم الاستفادة من المساحات وخصوصا مقابل سوق الصالحية وعند سوق شرق، وشارع المباركية والدوارات، وأنا أرجو أن تزوريها وتطلعي على الواقع فيها بخلاف المناطق الأخرى التي فيها حدائق جميلة للغاية؟



٭ مدينة الكويت هي العاصمة، وهي المنطقة الزراعية الاولى، وليس بالضرورة أن تكون جميع الأماكن الفضاء فيها تابعة للزراعة فقد تتبع البلدية او المشروعات السياحية أو أملاك دولة، نحن لنا مخصصات من الطرقات والأماكن ولا نستطيع التعدي على مخصصات الوزارات الأخرى.



لدينا مخصصات وخطوط نقوم بالاهتمام بها، وسأقوم بزيارة المنطقة ميدانيا، وسنأخذ الموضوع بعين الاعتبار.



هل لدى الهيئة مشروع لاعتماد المسطحات والمشاريع الخضراء، ولاسيما أنها تساعد على حماية البيئة وتوليد الاوكسجين؟



٭ نحن مع الفكرة، ولم نتبنها حاليا، لان لها رعاية خاصة وإجراءات معينة، وتكنيكا جديدا تأخذ به بعض الدول، فهي تشمل الحوائط الجانبية وليس فقط المسطحات، وقد زرت بعض المناطق الخارجية وشاهدت فيها تجارب رائعة يمكن تطبيقها بآلية معينة.



لماذا لا يتم تخصيص إدارة لكل حديقة واستقدام عمالة للمساهمة في هذا الغرض والمحافظة على المال العام؟



٭ نحن نشرف على الحدائق بشكل عام، وكل مجموعة من الحدائق لها إدارة ورقابة وصيانة وليس لكل حديقة فقط، فهناك 134 حديقة من الصعب أن نضع إدارة لكل حديقة، فنحن لدينا متخصصون في الكويت ومهندسون بمختلف التخصصات للإشراف على أعمال الشركات، ولسنا بحاجة إلى استقدام عمالة لذلك فالعمالة هم من يقومون بالصيانة وكل ما يلزم للدوارات والحدائق والطرق والتقاطعات.



وفي الوقت ذاته نطالب من يرتاد الحدائق بأن يحافظ عليها ويكون العين والحارس لها، ولذلك نحتاج إلى تغيير ثقافة السلوكيات عند البعض، فالمال العام يخص الجميع وليس العتب على الهيئة فقط في الإهمال والقصور فالدولة تكفلت بالتنفيذ وعلى الجميع المحافظة على المرافق ليستفيد منها الجميع.



هل هناك صيغة لوجود فرق تطوعية لإدارة الحدائق؟



٭ نعم يوجد كثير من المتطوعين، وفتحنا هذا الباب وخصوصا الحدائق بين المناطق السكنية حيث يحافظون عليها، ويوجهون أبناءهم لعدم التكسير والتلف ويستغلونها بالجوانب الاجتماعية والثقافية حسب شروط وضوابط تضعها الهيئة، ونحن أكثر ما نعاني منه في أعمال الصيانة إتلاف دورات المياه بالحدائق العامة.



هل هناك متنزهات كبرى يتم العمل عليها؟



٭ بالطبع لدينا منتزه الري وحطين وبوحليفة والجهراء القومي وهناك الوفرة بمساحات مختلفة، وتم تسلمهم من البلدية وإدراجهم في ميزانيتنا القادمة للتصميم والتنفيذ، ونتمنى من المالية الموافقة على المبالغ المطلوبة للتنفيذ.



وأما المساحة فهي اكبر من الحديقة وتشتمل على مستويين استثماري وتجاري بحسب المساحة وقرارات المجلس البلدي.



يطالب بعض الاهالي بأن تكون هناك كاميرات مراقبة وخصوصا أن هناك حوادث تجري في الحدائق؟



٭ ليس صعبا علينا تركيب الكاميرات، ولكن ما الفائدة فالمواطن هو الخفير على الحدائق والمواقع، والكاميرا قد تسلب خصوصية الناس وحركتهم، والحدائق بعض منها من دون أسوار، وقد يتم إتلافها حتى بوجود الكاميرات وتركيبها ويحتاج إلى موافقات جهات معنية الدولة.



ما اكثر السلبيات التي تم رصدها من قبل الفريق المتابع خلال الجولات الميدانية؟



٭ نحرص خلال عملنا على إعادة تجميل المناطق، مع العلم أن هذا يكلفنا الكثير، ونحتاج إلى إعادة الغربلة وإزالة الاشجار وحماية الطرق السريعة والميادين، فنحن لا نزرع فقط بل نجمل أيضا، وأبرز ما نعانيه قلة المياه وعدم وصولها لبعض المناطق وقلة الميزانية المعدة للأعمال الجديدة.



نتعامل يوميا مع وزارات مختلفة كوزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة وهناك مخطط هيكلي به مناطق صحية وزراعية وسكنية وصناعية وغيرها وليس فقط كل المناطق خاصة بنا، فالأولوية دائما للخدمات العامة، ومن السهولة بمكان إزالة خط زراعي بأكمله، فالبلد تعمل على تنمية شاملة في الشوارع والطرق نتعامل يوميا مع وزارة الاشغال في مشاريع الدائري السابع ومشروع 6 ونص وشارع الغوص وشارع الغزالي والجابرية وفي الجسور والطرقات هذا كله سوف يؤثر على الأعمال الزراعية القائمة.



ماذا عن الصالات الرياضية المغلقة في الحدائق؟



٭ الصالات الرياضية المكيفة اعتمادها وتحديد مساحاتها من قبل بلدية الكويت ورفعنا تقريرا للإدارة المالية ليتم طرحها على المستثمرين بمزايدة من قبل القطاع الخاص، وستكون مكيفة ورياضية مقصورة على الاستخدام.



لا تدخلات من نواب وشركات لمنع تنفيذ أي حديقة ونعمل على حل مشكلات المجاميع كلها

خلال اللقاء وجهت «الأنباء» سؤالا لنائب المدير العام للزراعة التجميلية نبيلة الخليل حول توقف العمل في العديد من الحدائق على الرغم من وجودها ضمن المجاميع، وتحويل منتزه حطين والحديقتين في ق2 وق3 إلى محطات للأبراج، وساحات لـ«تشفيط الصبيان» بجانب ثانوية ناصر عبدالمحسن السعيد التي كتب على حديقتها بأنها مخصصة للأطفال، وقيام بعض العمالة بلعب البيسبول بها كل يوم جمعة، وورود أنباء عن اعتقاد بعض أهالي حطين أن هناك تدخلات من بعض النواب لصالح تمرير حدائق النزهة على حساب حطين، فذكرت أن من حق الأهالي السؤال وعلينا تقديم الإجابات.



ونفت، بداية، وجود أي تدخلات أو ضغوط من النواب لصالح حدائق حطين، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بوجود 33 حديقة موزعة على مجاميع عمل، وقد تم توقيف العمل في العديد من الحدائق بسبب مشاكل إدارية في المجموعة التي تضمن حدائق حطين تحديدا، وسنقوم بتلافي الأمر لتنفيذها في الميزانية القادمة وجار معالجتها وفق الإجراءات القانونية والمالية لتخرج من عنق الزجاجة وترى النور.



وفيما يتعلق بأبراج الاتصالات بينت أنه لا يوجد أي ضغوط من الشركات بهذا الخصوص إطلاقا، وسنقوم بحل مشكلات الكثير من الحدائق تباعا بحسب الميزانية التي ترد إلينا من وزارة المالية، بداية شهر أبريل المقبل، مشيرة إلى أن حطين ستكون في القائمة وسترى النور في التصميم والتنفيذ قريبا، حيث فيها حديقتان الاولى بمساحة تزيد على 5000 متر مربع، والثانية بمساحة 14676 مترا مربعا.



وأكدت الخليل مجددا عدم وجود واسطات في موضوع تنفيذ الحدائق، مشيرة إلى أن الادعاء بدعم منطقة الصديق لوجود مسؤولين فيها أمر عار عن الصحة، فهي تقع ضمن المجموعة نفسها مع حطين والسرة وجنوب الدوحة والتصاميم جاهزة وننتظر التنفيذ.



وردا على سؤال حول مخاطبة الجمعيات التعاونية، قالت الخليل إننا نرحب بتعاونهم معنا ومن الصعوبة تسليم مهام إدارة الحدائق عن طريق الجمعيات التعاونية في الوقت الحالي مباشرة إلا بعد وضع آلية واضحة ذات شروط وضوابط بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية والجهات المعنية بالدولة لتقوم بالمهمة، قالت إن المشكلة تتعلق بتغير مجالس الإدارات والتوجهات، وهناك توصيات دائمة للجمعيات بالاهتمام بالزراعات الخاصة بهم وخصوصا النخيل، موضحة أن الهيئة تقوم حاليا بخطة لخدمة جميع المناطق من خلال تقديم خدمات للحدائق دون 10 آلاف متر تشمل الكراسي والممرات والإنارة والممشى وبعض الالعاب وسلال المهملات، وأما ما فوق الـ 10 آلاف متر مربع فسيتم إنشاء مبان صغيرة فيها ودورات مياه إضافة إلى الخدمات السابقة.

الشبو: التعاونيات مستعدة لاستثمار الحدائق وتوفير الخدمات



دعا رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو في اتصال مع «ألو الأنباء» الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى السماح للجمعيات التعاونية باستثمار الحدائق والقيام بأعمالها، موضحا أنه تم سابقا تشكيل لجنة مشتركة من الشؤون والهيئة لهذا الغرض وتم طرح الفكرة بحضور أ.نورية السداني، إلا أن الأمر توقف من دون إبداء الأسباب.

وأعرب عن أمله في أن تتم إعادة إحياء الأنشطة الترفيهية، والعودة إلى الترويح السياحي وإشراك الجمعيات التعاونية في هذا الشأن وتكليفها القيام بهذه المهام، حيث أكد الكثير من رؤساء مجالس الإدارات رغبتهم في المشاركة في هذا الجانب الخدمي، مثنيا على الجهود الكبيرة التي تبذلها الخليل في سبيل تطوير العمل والتعاون مع مختلف الجهات.

بدورها، ذكرت نبيلة الخليل أن الهيئة ترحب بجهود الجمعيات التعاونية ومساهماتها الفعالة وأكدت أن أبوابها مفتوحة لمناقشة هذه الأمور والوصول إلى حلول فاعلة وعملية تعزز الخدمات، معربة عن أملها في إحياء التعاون من جديد مع الجمعيات في هذا الإطار تحت مظلة اتحاد الجمعيات التعاونية.