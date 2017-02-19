ورش عمل وزيارات لمؤسسات طبقت منهجية «الكايزن»

أعلن رئيس أكاديمية ديكم للتدريب القيادي د.أحمد بوزبر أن الأكاديمية قطعت شوطا في تحقيق رؤيتها العالمية «ديكم 2020» لتطبيق منهجية جديدة في التدريب القيادي ذات بعد عملي تعتمد على المزج بين ورش العمل والالتقاء بخبراء وزيارة عدد من المؤسسات الناجحة في دول عالمية وفي مجالات عدة حيث ان من رأى ليس كمن سمع.

وأشار إلى أن اليابان ستكون هي المحطة الرابعة للأكاديمية في ابريل القادم، مشيرا إلى أنه من ضمن المجالات التي ستغطيها الزيارة : ورشة عمل معتمدة في منهجية الكايزن (التحسين المستمر) يقدمها ثنائيا كل من د.أحمد بوزبر والبروفيسور جي فوجيتا مستشار كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال في جامعة وسيدا «ثاني أكبر جامعة في اليابان».

كما سيتضمن البرنامج وفقا لما صرح به د. بوزبر مجموعة من الزيارات الميدانية لعدة مؤسسات طبقت منهجية الكايزن في تحسين أدائها ومنها مؤسسات صناعية «كمصانع تويوتا أو نيسان» ومؤسسات تعليمية «كجامعة طوكيو وبعض المدارس التابعة» ومؤسسات حكومية «كبلدية طوكيو والمحكمة الدستورية اليابانية» ومؤسسات أخرى في قطاع البنوك وتكنولوجيا الاتصالات. وأضاف د.بوزبر أن البرنامج سيشمل أيضا الالتقاء بعدد من القيادات اليابانية كبعض الأعضاء في البرلمان الياباني، أو بعض الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال ممن كان لهم الأثر في إثراء نموذج التنمية الياباني وذلك للتحاور معهم حول دور وتطبيقات منهجية الكايزن في هذا النموذج التنموي.

وأكد أن الوفد الذي سيغادر إلى اليابان في ابريل بإذن الله سيتكون من قياديين ومختصين وأكاديميين من القطاع الحكومي والخاص والتعليمي والمصرفي والقضائي في الكويت وبعض دول الخليج.

وأكد د.بوزبر أنه بعد العودة من اليابان ولتأكيد اهمية نقل التجربة، سيطلب من كل مشارك أن يقدم لأكاديمية ديكم خطة عمل يوضح فيها ما سيقوم به داخل مؤسسته لتطبيق ما استفاده من تلك الزيارة وذلك ضمن ملتقى خاص تعقده ديكم للمشاركين بعد العودة بشهر تقريبا.

واختتم تصريحه قائلا: نتوقع أن تحدث رحلتنا إلى اليابان - كما حدث معنا في تركيا وماليزيا ودبي - فارقا واضحا في واقع المشاركين على المستوى الشخصي والمؤسسي لكونها ستركز على الجانب العملي للتجارب الناجحة هناك، ولكون الوفد الكويتي الخليجي المشارك يتم إعداده بعناية - قبل الرحلة - بما يعكس التمثيل المشرف من قبل كل فرد فيه لوطنه ومؤسسته وميدان عمله.