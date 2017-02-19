أشاد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بالدور الريادي الذي تقوم به جمعية النجاة الخيرية، مثمنا تنوع مشاريعها ما بين الطبية والدعوية والإغاثية والإنتاجية، مؤكدا أنها وجه مشرق للعمل الخيري الكويتي ساهمت وأخواتها الجمعيات والمؤسسات واللجان الخيرية في تبوؤ الكويت مكانة عالمية في مجال العمل الإنساني.

جاء ذلك خلال زيارة الحمود لجناح جمعية النجاة الخيرية في معرض الاستقلال 56 والذي أقيم بأرض المعارض، وحظي الجناح بحضور وتفاعل مميز من قبل الزوار ومحبي العمل الخيري والإنساني والدعوي.

وفي هذا الصدد، قال نائب المدير العام د.جابر عيد الوندة: ان هذه المشاركة في هذا المحفل الكبير لإبراز جهود النجاة الخيرية التي تقدمها داخل وخارج الكويت، حيث ساهمت الجمعية في مد يد العون والمساعدة لعشرات الآلاف من الضعفاء والمحتاجين والأيتام والفقراء، وحرصت على رفع رايات الكويت عالية خفاقة في العديد من المحافل العالمية.



وتابع: يقام معرض الاستقلال تزامنا مع احتفالات الكويت بالأيام الوطنية، وكذلك مرور 11 عاما على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، واختيار الكويت عاصمة للشباب العربي 2017، وبدورنا الاجتماعي حرصنا على التواجد لمشاركة الوطن هذه الأعراس والأفراح.



وقال الوندة: لقد حققت الكويت الريادة والتميز في تنفيذ المشاريع والأعمال الخيرية وغدت الدولة العربية صاحبة الرقم الأول في تقديم المساعدات للمنكوبين والمعوزين في شتى أرجاء العالم، وهذا يعزز من دور وأهمية العمل الخيري الكويتي ودوره الإنساني الرائد الذي يقوم به، مؤكدا ان جمعية النجاة الخيرية اصبحت بصمة خير كويتية حول العالم منذ 39 عاما، حيث بدأ نهرها الخيري عام 1987م.



واختتم الوندة تصريحه شاكرا القائمين على معرض الاستقلال 56 مثمنا التنظيم الرائع والراقي والفقرات الممتعة التي قدمها للرواد، سائلا الحق سبحانه أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين.