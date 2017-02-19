أسامة ابو السعود

أكد وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي حرص الوزارة على تفعيل الشراكة المجتمعية وتبني الموضوعات القيمية التي تعزز القيم الإيجابية في جنبات المجتمع، مشيرا إلى دور الكويت الريادي ومبادراتها المستمرة لاحتواء العديد من المشاريع ذات الطابع الإنساني.

وقال في تصريح صحافي: لقد كان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السبق في تبني المشروع ودعمه، منذ عام ٢٠٠٥ حيث أطلقت الوزارة هذا المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية (بريرة) بهدف رعاية واحتضان العمالة المنزلية للتكيف مع المجتمع الكويتي لتحقيق الأمن الأسري فيه

وأضاف عمادي قائلا: وقد هدفنا من تنفيذ هذا المشروع الرائد إلى التأكيد على مكانة الكويت، ودورها في رعاية شريحة العمالة المنزلية أمام المحافل الدولية معنويا وماديا وتوعويا، والتواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمشروع.

وزاد: بفضل الله تعالى نلمس الآن الأثر الطيب لكثير من المشروعات التي تشرف عليها الوزارة، والتي كان لها بالغ الأثر في المجتمع الكويتي، وعلى رأسها هذا المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية (بريرة)، كما أننا بصدد إعادة هيكلته وصياغة أهدافه لزيادة فاعليته ليتم تحقيق رؤيته وأهدافه وغاياته على النحو المطلوب بما يتماشى مع الواقع الكويتي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة لجانه لتكون أكثر حرصا على آمال المجتمع الكويتي الذي سينعكس على أمن وأمان الأسرة الكويتية بما يتعلق بالعمالة المنزلية.



واوضح عمادي قائلا: ولله الحمد المشروع حقق الكثير من الإنجازات على الصعيدين المحلي والإقليمي حيث أقام العديد من الفعاليات التي خرجت بتوصيات كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بمعاملة العمالة المنزلية وعلى المستويين العالمي والخليجي.

وكشف عمادي عن توجه لجان المشروع لإقامة المرحلة الثانية من الحملة التوعوية «بيوت آمنة وأسر مطمئنة» من خلال إقامة العديد من المحاضرات التوعوية بجميع مدارس الكويت بكافة مراحلها التعليمية بما فيها مرحلة رياض الأطفال وذلك بالتعاون مع وزارة التربية بجميع المحافظات وكذلك مع جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية بالإضافة

إلى إقامة المحاضرات، وبالتنسيق مع المراقبات الثقافية بإدارات المساجد وتخصيص خطبة جمعة موجهة لجموع المصلين وكذلك إقامة محاضرات للجاليات وتخصيص خطبة جمعة بلغاتهم المختلفة.