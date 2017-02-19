قامت وزارة الأوقاف بجولة تفقدية لمشروع المبنى الثقافي بالمسجد الكبير، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ورئيس لجنة عقود الصيانة وليد العمار، وبحضور مراقب الدراسات الهندسية ونائب رئيس لجنة عقود الصيانة م.سليمان السويلم، وجهاز الإشراف الهندسي على المشروع، وذلك بهدف الاطلاع على آخر التطورات والتشطيبات النهائية للأعمال وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ووكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي.

وقال العمار عقب الجولة التفقدية: إن مشروع المبنى الثقافي التابع لمسجد الدولة الكبير قامت باستكمال الأعمال به لجنة عقود الصيانة اعتبارا من تسلمها المشروع منذ شهر أغسطس الماضي، والجهود تسير وفق البرنامج الزمني، حيث سيتم الانتهاء من أعمال التشطيبات في شهر أبريل المقبل، وذلك بجهود نخبة من المهندسين العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث نشعر بالفخر بإنجاز مثل هذه المشاريع التي تحقق التميز بالتنفيذ وجمالية البناء.

ومن جانب آخر بين العمار أن قطاع شؤون القرآن الكريم لا يألو جهدا في تقديم كل الخدمات الهندسية ومتابعة المشاريع ضمن ميزانية الوزارة أو بالتنسيق مع المتبرعين لبناء الصروح التي تخدم القرآن الكريم والأعمال الدعوية والثقافية سواء كانت مشاريع تابعة للقطاع أو مشاريع أخرى بالقطاعات المختلفة، حيث نحرص دائما على التميز والريادة في أعمالنا وتحقيق رؤية الوزارة بالريادة عالميا بالعمل الإسلامي، وتوفير كل السبل الكفيلة برعاية القرآن الكريم ودراسة علومه في ظل الإقبال على مشاريع القطاع من قبل الدارسين والدارسات.

من جانبه ثمن نائب رئيس لجنة عقود صيانة قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ومراقب الدراسات الهندسية م.سليمان السويلم للوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم وقوفه ودعمه المستمر للمشاريع التي تقوم اللجنة بالإشراف عليها والمتابعة الحثيثة لتلك المشاريع، موضحا بأن لجنة عقود الصيانة تقوم حاليا بأعمال التشطيبات للمبنى الثقافي بالمسجد الكبير وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 3600 متر مسطح، حيث يتكون المشروع من سرداب ودور أرضي ودور أول ودور ثاني، مشتملا على مكاتب إدارية وغرف للخدمات ومسرح وغرف للاجتماعات، وصالة متعددة الأغراض في كل دور من الأدوار، حيث تستمر مدة العمل بالمشروع ثمانية أشهر بداية من شهر أغسطس الماضي، وحتى هذه اللحظة تم الانتهاء من إنجاز 80% من أعمال تشطيب المشروع، حيث يتم تنفيذ أعمال التشطيبات ضمن عقد الصيانة الجذرية رقم 134 وبإشراف لجنة عقود الصيانة.