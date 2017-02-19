هنأ نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف طراد العنزي، صاحب السمو وسمو ولي العهد والقيادة السياسية وعموم ابناء الشعب الكويتي بمناسبة الأيام الوطنية.

وقال العنزي في تصريح صحافي ان مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف يتقدمون بالشكر والتقدير للوزير محمد الجبري على تحركه الإيجابي وإيقاف التدوير الذي سيسبب مشاكل وعقبات في الوزارة بسبب عشوائيته وعدم انسجامه مع طبيعة واستراتيجية العمل.

وأضاف العنزي أن جهود الوزير الجبري مشكورة حين أوقف هذا التدوير غير المدروس والذي لا ينسجم مع قيم الوزارة من العمل المؤسسي والشفافية وإذا صحت تسريبات الأسماء المدورة فإن هذا التدوير يعمل لإقصاء وظلم الكفاءات بفقدانهم للكوادر وذلك بنقلهم لأماكن لا تتناسب ومؤهلاتهم، والذي يضع علامة استفهام لهدف وغرض هذا التدوير وخلق أزمة في الوزارة تحرج الوزير الذي يشكر على ما قدمه من انجاز طيب خلال الفترة القصيرة لتوليه الوزارة.

وأكد العنزي أن وزارة الأوقاف وضعت قيما لها في خطتها الاستراتيجية، خالف مشروع التدوير هذه القيم منها المسؤولية، فأين هذه القيمة من عدم أخذ موافقة الجهات الرقابية منها ديوان الخدمة المدنية للتدوير الذي لو تم فسوف يضع الوزارة في مأزق مخالفات وملاحظات الجهات الرقابية من ديوان الخدمة وديوان المحاسبة واستغرب العنزي عدم علم مسؤولي الوزارة عن التدوير وتهميشهم.