ليلى الشافعي

أكدت مسؤولة أمانة العمل النسائي بجمعية الإصلاح بثينة الدهيشي أن الجمعية ممثلة بأماناتها وقطاعاتها تشارك في الاحتفالات الوطنية للكويت كل عام من خلال العديد من الفعاليات الثقافية والتنموية والترفيهية للتعبير عن حب الوطن بصورة راقية حضارية.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها أمانة العمل النسائي بجمعية الاصلاح الاجتماعي في مهرجان «لأني كويتي» احتفالا بمناسبات الكويت الوطنية وشاركت فيها كل من أمانة العمل النسائي في الجهراء بمشاركة نادي علا للفتيات ونادي «أزيان» ونادي «المروج».

وقالت الدهيشي إن الاحتفالية تحرص على تعزيز الانتماء الوطني والتواصل بين جميع فئات المجتمع الكويتي.

وأضافت: وفي هذا الاطار تنظم أمانة العمل النسائي الفعالية الوطنية «لأني كويتي» تزامنا مع الاحتفالات التي تشهدها الكويت بالايام الوطنية. موضحة أن الفعالية تشمل العديد من الانشطة منها معرض المشاريع الكويتية ومهرجان للاطفال والفتيات وندوات تربوية واستشارات نفسية أسرية تربوية ومسابقات للأمهات والفتيات والاطفال.

ودعت الدهيشي المرأة الكويتية الى المشاركة في برامج وأندية أمانة العمل النسائي بجمعية الإصلاح لما تقدمه من خدمات مجتمعية متميزة تلهم المرأة لتقدم أفضل ما لديها لبناء الانسان وتنمية الأسرة وتعزيز الهوية.

وقالت فاطمة الخزي مسؤولة نادي أزيان الجهراء ان المشاركين من النادي 30 طفلا وطفلة قاموا بصناعة دمى على شكل علم الكويت، كما قاموا بالرسم على الشمع لخريطة الكويت وورش أشغال وتصوير وغيره، فرحة باليوم الوطني وأفراح الكويت.

وجدير بالذكر أن الاحتفالية شارك فيها 40 مشروعا كويتيا صغيرا من إنتاج المرأة الكويتية، كما حضر المنشد حمود الخضر وأنشد المنشد عثمان إبراهيم أناشيد في حب الكويت، واستمرت الاحتفالية الى التاسعة مساء في حديقة جمعية الاصلاح بالروضة.