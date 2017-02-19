الخالد: رسم الفرحة والسعادة على وجوه العائلات كان هدفنا الأول

عبدالهادي العجمي

أمسية استثنائية من البهجة والسعادة عاشها نحو 15 ألفا من عائلات المواطنين والمقيمين، مساء امس الاول بستاد نادي الشباب الرياضي بمدينة الاحمدي، خلال الحفل الغنائي الساهر الكبير «فرحة الاحمدي» تحت رعاية وحضور محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد وعدد من الشيوخ والنواب واعيان ووجهاء ومختاري مناطق المحافظة، حيث استمتع الجمهور بأشعار الشاعر الكبير بدر بورسلي واغاني فنانينا الاكثر تميزا عبدالله الرويشد ونوال الكويتية وسليمان القصار الذين ابدعوا كعادتهم وأبدعت معهم عريفة الحفل الاعلامية المتألقة ايمان نجم.



استهل الحفل الفنان الشعبي المحبوب سليمان القصار الذي قدم مجموعة متميزة من أعماله الفنية التي تفاعل معها الجمهور، حيث نزل القصار الى مقاعد الجمهور ليشاركهم الفرحة والبهجة، تلا ذلك لقاء مفعم بالحيوية للشاعر القدير بدر بورسلي، حيث استقبله الحضور بالتصفيق والاعجاب، وألقى بورسلي بصوته الأثير مجموعة من قصائده الوطنية والعاطفية الرائعة ذائعة الصيت.



عقب ذلك اعتلى الفنان الرويشد المسرح بإطلالة مميزة حيث قدم مجموعة كبيرة من اغانيه التي تفاعل معها الجمهور الغفير بشكل لافت، حيث ردد مقاطع عديدة منها.



ووصل الحفل الى محطته المتلألئة بصعود الفنانة نوال الكويتية، فقابلها الجمهور بوصلة من التصفيق والاعجاب والاعراب عن السعادة لتبدأ في الشدو البديع لمجموعة رائعة من اغنياتها المحفورة في اسماع معجبيها كويتيا وخليجيا وعربيا.



وكانت مفاجأة الحفل أداء مشترك «دويتو» للرويشد ونوال تعالت معه صيحات الاعجاب وتصفيق الجمهور الغفير، الذي أشاد بالاداء التنظيمي والامني اللافت وتيسير الوصول لموقع الحفل وتهيئة كل الخدمات من قبل اللجنة المنظمة.



وبهذه المناسبة قال محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد: كعادتها دائما محافظة الخير - الاحمدي - متميزة بأعياد الوطن وفي كل المناسبات، وها هي هذا العام اكثر تميزا بجمعها كل افراد العائلات الكريمة في مناطق المحافظة وعلى امتداد كويتنا الحبيبة، ليتشاركوا معها الفرحة والسعادة والأمل في مستقبل افضل لوطن الخير مركز العمل الانساني، في ظل سمو اميرها المفدي قائد الانسانية وسمو ولي عهده الامين.



ووجه المحافظ الشكر والتقدير الى مختلف شركاء الانجاز من وزارات وهيئات ومؤسسات رسمية وخاصة وأهلية وفرق تطوعية وللقائمين على نادي الشباب، والى الجهات الراعية والمشاركة في احتفالات المحافظة، وهي شركة نفط الكويت والبنك التجاري الكويتي، وشركة مصطفى كرم، وشركة اتحاد المقاولين، وشركة ناصر محمد البداح للتجارة العامة والمقاولات، كما شكر الرعاة الإعلاميين ممثلين في جريدة «الأنباء» وجريدة «السياسة» وجريدة «اراب تايمز» وجريدة «النهار»، وإلى اعضاء اللجنة العليا للاحتفالات الوطنية 2017 والتي تضم ممثلين للجهات الادارية والخدمية الرسمية في محافظة الاحمدي، معربا عن شكره وتقديره لمنتسبي محافظة الاحمدي على جهودهم الممتدة استعدادا لهذه الاحتفالات منذ شهور، داعيا المولى سبحانه أن تظل أحمدي الخير وكويت المحبة تنعمان بالاستقرار والرخاء والامن والامان على مدى الايام.