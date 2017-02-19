عفاف شعيب: سعيدة بالترحيب الذي استقبلت به





بحضور شخصيات إعلامية وسياسية وأكاديمية وفنية، استضاف ملتقى نجلاء النقي الثقافي الاعلامي وفدي جمعية «أحباء مصر» برئاسة الاعلامية تهاني البرتقالي و«هيئة النوايا الحسنة» برئاسة زين السادات عضو مجلس الشعب في نفس يوم وصولهم للكويت، كما ضم الوفدين بعض الفنانات منهن الفنانة عفاف شعيب، فادية عبدالغني، نادية مصطفى والفنانة فيروز.



واستمتع الوفدان المكونان من 50 شخصية فنية واعلامية واقتصادية بالأجواء الأخوية الجميلة التي استقبل بها اهل الكويت اخوانهم من أحباء مصر، مثمنين استقبال صاحبة الملتقى المستشار بالفتوى والتشريع بدرجة وكيل وزارة نجلاء النقي بحفاوتها المعهودة، ومنحها الفرصة للضيوف والأحبة التعبير عن علاقة الحب والأخوة بين الكويت ومصر، وذلك بحضور الشيخة موزة الجابر والشيخة فاطمة الحمود والشيخة مريم الصباح والوزير السابق سامي النصف والمؤرخ فرحان الفرح، كما حضر من الجانب المصري والدة السفير ياسر عاطف د.هدى حنفي وحرمه د.هبة بركات، ومن هيئة النوايا الحسنة منهم رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة التضامن المصري زين السادات، وأمين عام هيئة سفراء النوايا الحسنة اللواء ايهاب الشحات، عضو هيئة سفراء النوايا الحسنة د.نشأت يوسف، وسفيرة النوايا الحسنة فتحية البحيري، والذين عبروا جميعهم من خلال كلماتهم عن مدى عمق ومتانة العلاقات الكويتية ـ المصرية منذ الأزل.



من جانبها، أكدت صاحبة الملتقى النقي أن استضافة الوفد جاءت لتؤكد على حسن العلاقات بين البلدين، والتي زرعت بذورها على مر التاريخ، متمنية دوام العلاقة بين البلدين.



كما تحدثت الفنانة عفاف شعيب وعبرت عن سعادتها بالحب الذي استقبل به أهل الكويت اخوانهم وفرحة الكويتيين بلقائها كفنانة، وتوالت الكلمات لكلا الوفدين لتنتهي بكلمة للمؤرخ فرحان الفرحان أثنى فيها على العلاقات الكويتية ـ المصرية سبقتها كلمة الوزير السابق سامي النصف الذي أكد على عمق العلاقة والمحبة بين البلدين.



وبعد الانتهاء من الترحيب والكلمات المعبرة عن علاقة الود والصداقة بين البلدين والطموح المرجو لاستمرار المحبة بين الشعبين، قامت المستشار نجلاء النقي اعضاء الوفدين والسفير المصري ياسر عاطف بتقديم الدروع التذكارية.



في المقابل، تم تكريم النقي من قبل وفدي «احباء مصر» وهيئة النوايا الحسنة وأعقب المؤتمر حفل عشاء على شرف الضيوف.

البرتقالي: يجب التعاون لدفع الأخطار

عبرت رئيس وفد جمعية «أحباء مصر» تهاني البرتقالي عن سعادتها بالترحاب الذي يستقبل فيه أهل الكويت اخوانهم من مصر، واشادت خلال كلمتها بالعلاقات بين البلدين التي سجلها التاريخ، مؤكدة على المواقف التي وقف بها كل من البلدين مع الطرف الآخر.

ولفتت الى أهمية التعاون بين البلدين في دفع الأخطار التي توجه الى كل الدول، وعلى رأسها الارهاب. ووجهت تهاني البرتقالي الدعوة الى كل فئات الشعب الكويتي الى زيارة مصر والاستمتاع بالأمن والأمان الذي يعمها، والمشاركة في الاستثمار وفق قوانين التسهيل الجديدة، التي تساعد على تحقيق عائد على الاستثمارات.

من جانبها، أكدت صاحبة الملتقى نجلاء النقي أن استضافة الوفد جاءت لتؤكد على حسن العلاقات بين البلدين والتي زرعت بذورها على مر التاريخ، متمنية دوام العلاقة بين البلدين.