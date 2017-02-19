أصدر مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري عددا جديدا من مجلة الهوية الدورية احتفى به بالأعياد الوطنية التي تشهدها الكويت في فبراير كل عام، متمثلة في عيدي الوطني والتحرير.

وتضمن العدد تغطية لمهرجان «شكرا» الذي أقيم في حديقة الشهيد تعبيرا عن التقدير والامتنان للدول الشقيقة والصديقة التي شاركت في تحرير الكويت من براثن العدوان العراقي الغاشم.

واشتملت التغطية لذلك المهرجان على كلمة للوكيل المساعد في الديوان الأميري المدير العام لمكتب الشهيد فاطمة الأمير أشادت فيها بالمهرجان كدليل على قيمة الوفاء التي تعتبر جزءا من ثقافة عامة تشيع في المجتمع وكمرتكز لرسالة وأهداف مكتب الشهيد تقديرا للشهيد بما قدم ولأهله بما عانوا وصبروا ولمغزى قيم الشهادة والتضحية، إضافة إلى لقطات من المهرجان بعنوان «الفضل لأهل الفضل».

وحفل العدد بترجمة لشهداء «مجموعة المسيلة» الذين استشهدوا في أيام حرب تحرير الكويت ما بين الرابع والعشرين من فبراير إلى السادس والعشرين منه في ملحمة تضحية وفداء لـ 12 شهيدا نموذجا في التجلد والتحدي قل نظيره.

واحتوى العدد على دراسة للدكتورة سعاد العنزي عن قصص الشهداء الكويتيين تحت عنوان «أدب الصدمة والمقاومة» وعلى مقالة في عبقرية التاريخ والجغرافيا والإنسان في «وصف شخصية الكويت» لحسن عبدالله، اضافة الى مقالة بعنوان «فن صناعة القوة» في الكلمة والصورة للدكتور خالد عزب.

وضم العدد مقالات متنوعة منها للدكتور الزواوي بغورة بعنوان «الهوية والاختلاف» ولمنصور مبارك بعنوان «الهوية في الزمان والمكان» ولمصطفى سليمان بعنوان «هوية للفلسفة العربية الإسلامية»، اضافة إلى مقالة للناقد عماد النويري بعنوان «الهوية المفقودة للقدس في السينما الصهيونية» وقراءة في فكر د.محمد عمارة للباحث د.إبراهيم ياسين بعنوان «المعيار الإسلامي في ميزان الواقع».



وفي الأبواب الثابتة، كتبت مديرة تحرير مجلة الهوية فايزة مانع المانع مقالتها بعنوان «بصمتنا» تطرقت فيها إلى أيام الكويت الذهبية، في حين كتب عبدالكريم المقداد في باب «من شهداء العروبة» عن الشهيد المصري محمد عبدالحميد أبوزيد و«من شهداء الإسلام» عن الشهيد ذي الجناحين جعفر بن أبي طالب و«من رموز الحرية في العالم» عن الفيلسوف المناضل برتراند رسل الذي نال جائزة نوبل لدفاعه عن حرية الفكر وفي «مأثورات» كتب د.حمد الهباد عن غناء البحر في الخليج العربي.