قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن الفترة الأولى من برد العقارب «العقرب الاولى» التي بدأت 9 فبراير الجاري انتهت امس السبت.

وأضاف: تعرضت الكويت خلال اليومين الماضيين لموجة برد قارصة سبق أن حذرنا منها لأنها تعد الاشد برودة في الموسم وتدخل ضمن فترة نوء الذابح، وسميت بعقرب السم تشبهاً بالسم القاتل بسبب شدة البرودة، حيث انها تقتل كما يقتل السم الزعاف.

وتابع المرزوق: ستبدأ اليوم الاحد 19 فبراير موجة العقرب الثانية وهي عقرب الدم وستستمر حتى 27 فبراير مؤكدا انها اقل برودة ومؤشر على انقضاء الموجة شديدة البرودة.

وكانت الكويت قد تعرضت خلال اليومين الماضيين لموجة برد ورياح شديدة تحولت إلى غبار.