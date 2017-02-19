أسامة دياب

أكد السفير الهندي لدى البلاد سونيل جين على قوة ومتانة العلاقات الهندية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والمتميزة، لافتا لحرص القيادة السياسية في البلدين إلى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والمضي بها قدما نحو مزيد من التعاون يغطي كافة مجالات العلاقات بينهما بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

ولفت جين، في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في معرض صنع في الهند والذي نظمته السفارة الهندية صباح أمس في قاعة الدانة في فندق هوليداي إن السالمية، إلى أن معرض صنع في الهند يعرض مجموعة متنوعة من افضل وأرقى المنتجات الهندية بداية من السيارات، الاطارات، الدراجات النارية، الشاحنات، الحافلات، الحلول الامنية، البطاريات، المراوح، أواني الطهي، الخلاطات والتلفزيونات، موضحا أن 30 شركة تتعامل بالعلامات التجارية الهندية الشهيرة تشارك في هذا المعرض، كاشفا عن حرصه الشخصي على أن يأتي إلى الكويت بأفضل المنتجات الهندية والتي تجمع بين جودة الصنع ومعقولية السعر.

وأشار جين إلى أن العلاقات التجارية الهندية ـ الكويتية تشهد تطورا ملحوظا حيث يبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 6 مليارات دولار، تمثل الصادرات الهندية إلى الكويت منها ما يوازي مليار دولار.