الدويسان: فوز العجيل يؤكد تفوق المرأة الكويتية في مجال الأزياء وقدرتها على منافسة كبار المصممين العالميين

العجيل قدمت أزياء وعروضا مبتكرة ونموذجا جميلا عن المرأة الخليجية





أعربت مصممة الأزياء منتهى العجيل أمس عن سعادتها الكبيرة لحصولها على جائزة (الريادة ورمز الأناقة في منطقة الشرق الأوسط) مؤكدة أن التكريم سيحفزها على المثابرة وتقديم الأفضل باستمرار بما يسمح بتوسيع انتشار علامتها في عالم الموضة والأزياء.

جاء ذلك في تصريح أدلت به العجيل لـ «كونا» بعد تسلمها الجائزة خلال حفل نظمه الاتحاد الأميركي لتنمية القيادات ومجلة القادة العالمية بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية بالعاصمة البريطانية لندن الليلة قبل الماضية.

وقالت العجيل إن حصولها على الجائزة جاء نتيجة لأنشطتها لاسيما في نيويورك ولندن «حيث قدمت أزياء وعروضا مبتكرة ونموذجا جميلا عن المرأة الخليجية والأناقة التي تتميز بها».

وأشارت إلى أن تكريمها «جاء أيضا اعترافا بالمبادرة الخيرية التي أطلقتها بهدف ربط عالم الأزياء بالأعمال الخيرية من خلال مشاركاتها في عروض أزياء خيرية يعود ريعها لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة أو أي عمل خيري آخر».

وتوجهت العجيل بهذه المناسبة بالشكر الخاص لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني «لتشجيعه المرأة الكويتية في جميع المجالات».

وذكرت أنها حصلت على شرف مقابلة سمو الأمير «وهذا شيء ليس بغريب على سموه كونه الداعم الأول للمرأة».

كما توجهت بالشكر إلى عميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان نظير دعمه وتشجيعه المستمر لها.

من جانبه، أكد السفير الدويسان أهمية تشجيع المرأة والدفع بوجودها في مختلف الأنشطة والفعاليات ومنها الثقافية والفنية «لأنها جزء لا يتجزأ من تطور أي مجتمع».

وأعرب السفير الدويسان عن سعادته للمشاركة في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط لقادة الأعمال الذي أقيم في أحد فنادق العاصمة البريطانية بمشاركة نخبة كبيرة من المتميزين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن فوز العجيل بجائزة (الريادة ورمز الأناقة في منطقة الشرق الأوسط) يؤكد «بما لا يدع مجالا للشك» تفوق المرأة الكويتية في مجال الأزياء وقدرتها على منافسة كبار المصممين العالميين.

يذكر أن الحفل حضره سفراء خليجيون ونواب بريطانيون إضافة إلى ممثلي هيئات اقتصادية وشركات عربية وأجنبية معروفة واختتم بتقديم عروض أزياء من تصميم المحتفى بها منتهى العجيل لاقت استحسان الحضور بتصاميم وألوان أضفت رونقا جميلا يعكس إبداعاتها وتميزها في عالم الموضة.

وجرى اختيار العجيل لهذه الجائزة من ضمن عدد كبير من المرشحين الذين يمثلون صفوة القياديين في مجال الأعمال ضمن 31 تخصصا.