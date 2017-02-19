أبرمت الشركة الكويتية لخدمات الطيران عقد إعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الغذائية للنزلاء والمستفيدين بمركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، حيث حضر توقيع العقد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران كاسكو فيصل عبدالله المطر، والمدير العام بالوكالة للهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله صالح المطوطح.

وقد أوضح المطوطح ان المركز يعتبر أحد العلامات المميزة في الكويت لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر، وأكد بأن الهيئة لا تدخر جهدا في تقديم جميع الخدمات المميزة لنزلاء المركز من حيث توفير الحماية الاجتماعية والخدمات النفسية والإقامة الكريمة للعمالة.

بدوره، أكد المطر على ان الشركة الكويتية لخدمات الطيران تلتزم بتقديم أفضل مستويات الخدمة للجهة المستفيدة وبيّن ان هذا التعاون سيكون انطلاقة حقيقية للعمل مع الهيئة العامة للقوى العاملة بالسنوات القادمة، علما بأن العقد مع مركز الايواء التابع للهيئة العامة للقوى العاملة سيمتد لمدة 3 سنوات يتم من خلالها قيام كاسكو بتزويد النزلاء والمستفيدين بالمركز بالوجبات الغذائية الكاملة.

وأشار المطر إلى حرص كاسكو على التعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتقديم أفضل الخدمات، نظرا لما تتمتع به الشركة من امكانيات ضخمة تؤهلها لتكون الأولى ضمن الشركات الداعمة لتقديم الخدمات التموينية بالسوق الكويتي.

وأضاف المطر ان الشركة الكويتية لخدمات الطيران تعمل حاليا على توقيع العديد من العقود مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات الضيافة عالية المستوى، وان الادارة التنفيذية للشركة حريصة على تطوير الشركة وتحقيق أعلى مستويات الجودة.