استعرض رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس مشروعات الجمعية في ملف النازحين السوريين والدعم الذي تقدمه الكويت لمساعدة لبنان في تحمل أعباء أزمة النزوح. وقال الساير في تصريح لـ «كونا» عقب اللقاء انه استعرض مع الرئيس الحريري الدور الذي تلعبه الكويت في تقديم الدعم الإنساني للنازحين السوريين في لبنان ومساعدة لبنان على تحمل الأعباء المترتبة من جراء استضافته عددا كبيرا من النازحين على أراضيه.

وأشار إلى أنه أطلع الحريري على المشروعات التي تقيمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مناطق لبنانية مختلفة لإغاثة النازحين السوريين الذين يعانون من اوضاع وظروف معيشية صعبة اضافة الى مساعدة الجمعية للمواطنين اللبنانيين والمجتمعات المستضيفة للنازحين بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني.

واشاد الساير «بعمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تجمع الكويت ولبنان»، مؤكدا حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيزها وتطويرها لما فيه خير الشعبين واستمرار الجمعية في تقديم المساعدات الإنسانية.

من جانبه عبر الحريري خلال اللقاء عن شكره لسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على دعمه للبنان، مشيدا بدور الكويت حكومة وشعبا لما يقدمونه لأشقائهم في لبنان وللنازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية.