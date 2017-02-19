وصل رئيس الاركان العامة الفريق الركن محمد الخضر ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي والوفد المرافق لهما الى العاصمة الاماراتية (ابوظبي) وذلك لحضور معرض ومؤتمر «الدفاع الدولي ايدكس 2017».

وكان في استقبالهما في مطار البطين سفير الكويت لدى الامارات صلاح البعيجان ورئيس المكتب الملحق العسكري الكويتي في ابوظبي العقيد الركن يوسف بوقمبر.

وقال الفريق الركن الخضر ان مؤتمر الدفاع الدولي استعرض أحدث ابتكارات واساليب العمليات الدفاعية والأمنية وطرق السيطرة على التقنيات التخريبية المتعددة والحد من تأثيراتها.

واضاف الخضر في تصريح لـ«كونا» ان جلسات عمل المؤتمر تضمنت محاضرات ألقاها نخبة من الخبراء العسكريين والمتخصصين الدوليين في مجال الدفاع والأمن بشأن آليات وطرق مجابهة التحديات الدفاعية والأمن في المنطقة والعالم.

وتقام اعمال المؤتمر على هامش فعاليات معرض «ايدكس 2017» الذي يقام في ابوظبي، ولفت الى ان مؤتمر ومعرض «ايدكس 2017» يعد من أكبر المعارض في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويبرز احدث ما توصلت اليه التقنية في مجال الدفاعات البرية والبحرية والجوية.

وأوضح ان مشاركة الكويت في مؤتمر ومعرض «ايدكس 2017» تلبي توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد من منطلق حرصه على مشاركة القيادات العسكرية الكويتية العليا في المؤتمرات العالمية بهدف رفع مستوى الكفاءة القتالية للقوات المسلحة الكويتية.



ويضم الوفد العسكري الكويتي الى جانب الخضر كلا من وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وآمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد عبدالله وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري الى جانب العديد من كبار القادة في القطاعات العسكرية الكويتية.

ويعد معرض ومؤتمر «الدفاع الدولي ايدكس» من معارض الدفاع الكبرى في العالم.