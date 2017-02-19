فرج ناصر

أكد مصدر مطلع في وزارة الاشغال ان مجلس الوزراء وافق على اتفاقية اشراف المطار الجديد للمستشار العالمي وذلك بعد اعتراض ديوان المحاسبة خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر ان اعتماد موافقة إشراف المطار الجديد جاء بعد مخاطبة وزير الاشغال لمجلس الوزراء بهذا الشأن، خاصة بعد تقليص انجاز المشروع من 6 إلى 4 سنوات بعد الاتفاق مع شركة «ليماك» التركية المنفذة للمشروع.

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بمشكلة تطاير الحصى في بعض الطرق، قال المصدر: إنه جار الآن عمل مسح لكل الطرق التي تشهد تطاير الحصى خاصة طريق العبدلي الذي يعتبر من أكثر الطرق التي تشهد تطاير الحصى وتحديدا من منفذ العبدلي عند الكيلو 21 باتجاه مدينة الكويت، بالإضافة إلى الطرق الأخرى ذات المشاكل، مؤكدا أن هناك اكثر من 9 طرق تعاني من مشكلة تطاير الحصى، ولابد من إيجاد حلول جذرية لها لما لها من آثار.