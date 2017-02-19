أسامة ابوالسعود

أكد الناطق الرسمي لوزارة الأوقاف ومدير مكتب الوزير - مدير ادارة الأعلام ندبا - مشعل العتيبي حرص الوزارة على رعاية المساجد وتوفيرها في كل المناطق مراعاة للكثافة السكانية بجميع محافظات الكويت.

وكشف العتيبي في بيان توضيحي لما تناقلته بعض وسائل الإعلام امس عن ان مسجد الصليبية ق1 لم تقم فيها الصلاة أصلا، ولم يرتاده احد من المصلين بعد وانما كان عبارة عن حوائط وأسقف خرسانية جاهزة الصب تم نقلها وتركيبها لإنشاء المصلى واثناء قيام البلدية بإزالة الأنقاض أصيبت غرفة الكهرباء بالخطأ من قبل آليات البلدية، علما بأن المصلين يؤدون صلواتهم في شبرة قريبة من هذا المكان.

وارتأت الوزارة ايجاد المسجد البديل لأهالي المنطقة ومن ثم هدم الشبرة التي لا تليق بعبادة الله على ارض الكويت بلد الخير والعطاء.

وأوضح العتيبي ان هذا الموقع مخصص بالأصل لبناء مسجد عليه، وتم تسلم حدوده من البلدية وجار اتمام اجراءات الحصول على ترخيص من البلدية لبناء المسجد عليه، مبينا ان توجهات الوزارة تتوافق مع توجهات الدولة ومع قرارات مجلس الوزراء في شأن تحويل الشبرات الى مساجد متكاملة الخدمات تليق بمرتادي المساجد ومساعدة المصلين على اداء عباداتهم على اكمل وجه، وهو نموذج معتمد من لجنة التعديات (الإزالات) والبلدية التي سبق للوزارة ان قامت ببناء عدة مساجد بهذا الطراز بدلا من الشبرات غير المرخصة.

وختم العتيبي قائلا: نحن على ثقة تامة بإجراءات الوزير الجبري لما فيه مصلحة المساجد وخدمة بيوت الله وحرصه على تطبيق جميع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل سواء في وزارة الأوقاف او في بلدية الكويت.