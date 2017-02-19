

أعلنت وزارة الدفاع أمس وصول قائد القوات البرية الاميرية القطرية الشقيقة اللواء الركن محمد بن علي الغانم والوفد المرافق له وذلك للاطلاع على مراحل ومجريات تمرين "فهود الصحراء" المشترك بين القوة البرية الكويتية ونظيرتها القطرية الذي تنفذ فعالياته ما بين 5 فبراير و7 مارس المقبل.



وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحافي ان مثل هذه التمارين المشتركة بين الجيش الكويتي والجيش القطري تؤكد اهتمام الجيش بعقد مثل هذه النوعية من التمارين التي تعكس الجهود المبذولة لتنمية التعاون العسكري المشترك بين الكويت والدول الشقيقة بهدف تعزيز وتطوير مبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك ورفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية.



وكان في استقباله آمر القوة البرية اللواء الركن خالد الصباح وآمر قيادة الشرطة العسكرية العميد الركن عادل الرجيب وآمر قاعدة علي السالم الجوية العميد الركن طيار سعد الكندري وعدد من كبار الضباط في الجيش.