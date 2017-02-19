في حفل ختام مبهر، توج النادي العلمي الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الطائرات اللاسلكية التي جاءت بالتزامن مع احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية، وأقيمت منافساتها على مدرج النادي العلمي للطيران اللاسلكي بمنطقة بنيدر، بمشاركة متسابقين دوليين وكويتيين وخليجيين وعرب.

وقال الأمين العام المساعد بالنادي العلمي،علي الجمعة في تصريح صحافي ،عقب حفل الختام، إن المسابقة حققت الغايات المنشودة منها، حيث تعد فرصة هائلة للمتسابقين الكويتيين للإحتكاك بالمتسابقين الدوليين، والإرتقاء بمهاراتهم والوصول بهم إلى المستويات الدولية، مضيفاً انه شارك فيها بطل العالم الإماراتي طارق السعدي الذي حاز على بطولة العالم 5 مرات وكذلك مُحكمين دوليين من ايطاليا وألمانيا.

وأضاف أن المسابقة جاءت بهدف نشر هواية سباق الطائرات اللاسلكية داخل وخارج الكويت لاسيما في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن حضور الجمهور لفعاليات المسابقة أكد دورها في نشر هذه الهواية، خصوصاً وان النادي حرص على ان تتزامن المسابقة مع الإحتفالات بالأعياد الوطنية.

وأشاد الجمعة بالمستوى المهاري العالي والقدرات الفائقة للمتسابقين الكويتيين، لافتاً إلى ان النادي العلمي أنشأ مدرجاً للطائرات اللاسلكية بمنطقة بنيدر لمزاولة هواية الطيران اللاسلكى بعد التنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والطيران المدني من ناحية القوانين الدولية وشروط الأمن والسلامة وذلك لجذب الشباب لهذه الهواية.

وبيَّن أن المسابقة شهدت منافسات قوية بين 31 متسابقاً من دول مختلفة، مؤكداً أن النادي يطمح من خلال اقامة مثل هذه المسابقات الى رفع اسم الكويت في المحافل الدولية والعالمية والعربية والخليجية، الى جانب نشر ثقافة الطيران اللاسلكي في المجتمع، ومسايرة التطور العالمي في مجال الطيران اللاسلكي والاحتكاك مع الفرق والمسابقات القوية لاكتساب المزيد من الخبرة العالمية، والعمل على تطوير مهارات الشباب الكويتي وقدراته.