وجبة الشواء السفري 170 جراماً والطبيعي أن تكون 250 جراماً

عاطف رمضان

علمت "الأنباء" أن فريق الطوارىء نوبة (أ) بمنطقة الصديق بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة قام بجولة تفتيش دورية على محلات ومطاعم بأحد المناطق وأسفرت عن مخالفة الوزارة لعدد من محلات الهواتف والحلويات والمطاعم .

وذكرت المصادر أن مخالفات المطاعم كانت عبارة عن نقص وزن الوجبة السفري لماعون التكة وماعون الكباب حيث يفترض أن يكون وزن الوجبة أو الماعون السفري بعد الشواء 250 جراماً في حين أن الوجبة كان وزنها من 170 إلى 180 جراما .

وكان من ضمن المخالفات عدم وضع حالة اللحوم وبلد منشأها على قائمة الطلبات "المنيو" .

أما مخالفات محلات الحلويات ومحلات الهواتف فكانت عبارة عن عدم وجود تسعيرة لنسب تترواح بين ٤٠٪‏ و ٦٠٪‏ من إجمالي البضائع (الحلويات والهواتف ).

وقام فريق المفتشين بالوزارة بتحرير محاضر ضبطيات وتحويلها إلى لجنة المحاضر بالوزارة تمهيدا لتحويلها إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .