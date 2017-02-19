قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم،بتوزيع بطاقات دخول القرعة للدفعة الخامسة من القسائم الحكومية من الضاحية N4 بمشروع جنوب المطلاع و التي تشتمل على (270) قسيمة بمساحة 400م2.

هذا وقد أعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناءًعلى أولوية طلبه الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 2011/3/21.

وكانت المؤسسة قد خصصت يومي الخميس والأحد الموافق16- 19 /2/2017 موعداً لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم جنوب المطلاع.

أما توزيع بطاقات الإحتياط فقد حددت المؤسسة يوم الاثنين 20/2/2017 في تمام الساعة التاسعة صباحا موعداً لتوزيع بطاقات الإحتياط لدخول القرعة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة حددت يوم الأربعاء الموافق 2017/2/22 موعداً لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة.