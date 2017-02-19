كريم طارق

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد الحالات المستفيدة من خدمات وبرامج وأنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية في كل الإدارات خلال شهر يناير الماضي بلغ 5586 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الـ 5586 حالة توزعت على إدارة رعاية المعاقين (768 حالة)، وإدارة رعاية الأحداث (407 حالة)، وإدارة الحضانة العائلية (1011 حالة)، وإدارة التأهيل المهني (89 حالة)، وإدارة رعاية المسنين (3239 حالة)، وإدارة المركز الطبي التأهيلي (72 حالة).

وأشارت إلى أن عدد النزلاء المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المعاقين بلغ 768 نزيلا، توزعوا على دار التأهيل الاجتماعي نساء وأطفال (126 نزيلا)، ودار التأهيل الاجتماعي رجال (151 نزيلا)، ودار رعاية المعاقين نساء وأطفال (159 نزيلا)، ودار رعاية المعاقين رجال (129 نزيلا)، ومركز الرعاية النهارية (74 نزيلا)، وجناح التوحد (5 نزلاء)، ومركز التدخل المبكر (124 نزيلا).

أما فيما يتعلق بنسبة المستفيدين من خدمات إدارة الحضانة العائلية عن شهر يناير، فقد بينت الإحصائية أن إجمالي الحالات المستفيدة بلغ 1011 حالة، وتوزعت على دار الأطفال (36 حالة)، ودار الفتيات (12 حالة)، وبيوت الضيافة (94 حالة)، وقسم الحضانة (609 حالة)، وقسم متابعة شؤون الأبناء (190 حالة)، وقسم رعاية الكويتيين بالخارج (70 حالة).

وذكرت الإحصائية أن عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية الأحداث عن شهر يناير بلغ 407 حالة، توزعت على الاستقبال (7 حالات)، والضيافة الاجتماعية (3 حالات)،ودار الملاحظة (11 حالة)، والرعاية الاجتماعية (38 حالة)، والتقويم الاجتماعي (5 حالات)، والمراقبة الاجتماعية اختبار قضائي (269 حالة)،والمراقبة الاجتماعية نيابة الأحداث (57 حالة)،والمراقبة الاجتماعية البحث الاجتماعي (17 حالة(.

وبينت أن عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المسنين بلغ 3239 حالة، منها 27 حالة في الرعاية الإيوائية، 3212 حالة في الخدمة المتنقلة للمسنين في منازلهم، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات إدارة المركز الطبي التأهيلي 72 حالة، توزعت على 3 حالات في الحالات الدائمة بالأجنحة، و 69 حالة في حالات الدخول والخروج.