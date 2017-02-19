أجرى وفد عراقي حكومي، اليوم الأحد، مباحثات رسمية مع الجانب الكويتي لتطوير منفذ بري حدودي، جنوب البلاد، وبحث الحلول لمشاكل تتعلق بالمنافذ الحدودية البرية بين الجانبين.

وتأتي المباحثات العراقية - الكويتية في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية في المدن العراقية بخصوص اتفاقية الملاحة في خور عبد الله، شمال الخليج العربي، ما بين جزيرتي "بوبيان" و"وربة" الكويتيتان وشبه جزيرة "الفاو" العراقية والموقعة عام 2012.

وفي يناير/ تشرين الثاني، قررت الحكومة العراقية استكمال التزاماتها في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" مع الكويت ما أثار عاصفة من ردود الفعل السياسية من قبل نواب ووزراء عراقيين حاليين وسابقين فسّروا القرار بأنه بمثابة "تنازل" للكويت.

وقالت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان لها، إن "وفدا من وزارة الداخلية وعددا من الضباط في المنافذ الحدودية اجروا مباحثات في الكويت بشأن تطوير منفذ سفوان الحدودي العراقي ومقترح بناء منفذ سفوان من قبل الجانب الكويتي".

واوضحت الهيئة ان "الاجتماع ناقش ايضا المعوقات التي تعترض عمل المنافذ الحدودية وتم ايجاد الحلول لها خلال الاجتماع" واتفاقية "خور عبد الله" هي جزء مكمل لاتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، ووقعها البلدان عام 2012، تم المصادقة عليها في بغداد، نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن عام 1993، بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

وأدت الاتفاقية إلى تقسيم قناة "خور عبد الله" والواقع شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي "بوبيان" و"وربة" الكويتيتان وشبه جزيرة "الفاو" العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور "الزبير" الذي يقع به ميناء "أم قصر" العراقي.