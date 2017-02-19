دعت وزارة الداخلية الجميع إلى وجوب الانضباط ومراعاة السلوك العام خلال الاحتفالات العامة وتجنب الاختناقات المرورية في بعض المواقع وكذلك تجنب القيام بأي أفعال أو أعمال تعكر أو تضايق الأسر أثناء الاحتفالات الوطنية أو الإدلاء بأي بلاغات كاذبة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ في تصريح صحافي، اليوم الأحد ،أن القطاع أعد خطة أمنية متكاملة لمواكبة احتفالات دولة الكويت بالذكرى ال56 للعيد الوطني والذكرى ال26 ليوم التحرير.

وقال اللواء الصايغ إن الخطة التي تنسجم مع توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ويشرف على تطبيقها وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد ترتكز على دعم الإيجابيات وتلافي السلبيات التي ظهرت في الاحتفالات السابقة وتعالج مواقع الخلل حسب اخر المعطيات والمستجدات.

وأوضح أن الخطة تقوم على توفير الأمن للمواطنين والمقيمين وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتفال بالمناسبات الوطنية بأمن وامان واطمئنان عن طريق فرض السيطرة الامنية ومساندة جميع القطاعات الميدانية (المرور والنجدة والامن العام) لتسهيل حركة المرور في كل مواقع الاحتفالات لمهرجان هلا فبراير والعيد الوطني.

وذكر أن قطاع العمليات والادارات التابعة له وانطلاقا من واجباته قامت بتوزيع المهام الامنية مع التركيز على الجانب الوقائي الذي يرتكز على منع السلوكيات الخاطئة والظواهر السلبية والتصرفات غير المسؤولة التي قد تعكر صفو الاحتفالات مع الحفاظ على الامن والنظام العام في كافة المواقع الحيوية والتي تشهد اقبالا من قبل الجمهور.

وذكر اللواء الصايغ أن القطاع سيركز ايضا على كيفية التعامل مع اي حالة امنية مهما كان مستواها وفقا للضوابط والاجراءات القانونية المعتمدة والمعمول بها في هذه الحالات.

ودعا المواطنين والمقيمين الى عدم التردد في الاتصال بهاتف الامان (112) في حالة الضرورة او لطلب المساعدة او تقديم البلاغات مبديا ارتياحه للأساليب والاجراءات التي تم اعتمادها لتنفيذ الخطة من خلال العمل بأسلوب الفريق والتنسيق ما بين كافة الاجهزة الامنية المعنية.

وأشار الى ان الخطة الامنية تشمل ايضا قيام دوريات خفر السواحل بتكثيف دورياتها لمراقبة امن الحدود البحرية وتوفير الامن والامان لرواد البحر من المواطنين والمقيمين خاصة خلال فترة الاحتفالات حيث تشهد سواحل البلاد العديد من الفعاليات التي تقام بالقرب من الشواطئ.

وبين أن قطاع الامن الجنائي وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الأمنية المختصة ستعمل على تكثيف التواجد الأمني في مناطق التجمعات والاحتفالات والمناطق السكنية والمجمعات التجارية والاسواق على مدار الساعة لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمنع الجريمة قبل وقوعها وفرض السيطرة الأمنية في عموم مناطق البلاد.