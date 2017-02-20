عمر: نعمل على المشاريع التي تسهم في تعزيز المخزون السمكي الطبيعي

وقّع معهد الكويت للأبحاث العلمية والشركة الكويتية للعطريات عقد إنجاز مشروع خاص لإطلاق 90 ألفا من صغار أسماك الهامور والسبيطي والشعوم في المياه الإقليمية الكويتية على مدار ثلاث سنوات بدءا من العام الحالي.

وقالت المدير العام للمعهد د.سميرة السيد عمر لـ «كونا» أمس الأحد إن هذا المشروع يمثل واحدا من سلسلة نشاطات المعهد الخاصة بإطلاق كميات كبيرة من الأسماك في المياه الإقليمية.

وأضافت عمر أنه سبق للمعهد إنجاز حملتين ناجحتين عامي 2015 و2016 أطلق خلالهما كميات كبيرة من صغار الأسماك بالتعاون مع مؤسسات وطنية برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مضيفة أن هذا النوع من المشاريع يساهم في تعزيز المخزون السمكي الطبيعي.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يتطلب جهودا كبيرة من قبل برنامج الزراعة المائية بالمعهد بدءا بتجهيز أمهات الأسماك للتبويض في أحواض مجهزة لديه وإلى تطبيق برنامج تغذوي متكامل مع توفير الظروف المناسبة للتكاثر في أحواض التزاوج التي تصل سعتها إلى 60 متر مكعب.

وبينت عمر انه بعد نجاح عملية التزاوج والحصول على البيض المخصب ستكون المرحلة الأصعب وهي رعاية يرقات الأسماك التي تحتاج إلى توفير الغذاء الحي (الدولابيات والأرتيميا) حتى تتم عملية فطام للأسماك والاعتماد على الغذاء المركب.

وذكرت ان العملية مستمرة حتى متابعة الرعاية والتربية لتصل الأسماك إلى الحجم المناسب لعملية الإطلاق 10-15 غراما لأسماك السبيطي والشعوم و20 غراما لأسماك الهامور، كما سيتم ترقيم نسبة قد تصل إلى 10 أو 20% من الأسماك التي سيتم إطلاقها لمتابعة مردود عملية الإطلاق على زيادة المخزون السمكي لمعرفة معدلات النمو ونسبة البقاء وكذلك حركة الأسماك في المناطق الإقليمية المختلفة.

وتوقعت عمر عند استمرار إطلاق صغار الأسماك المستزرعة إلى البيئة البحرية أن تتزايد أعداد أمهات الأسماك القادرة على إنتاج بيض مخصب خلال 4 أو 5 سنوات ما يترتب عليه زيادة الكمية الكلية من المخزون.