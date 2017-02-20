مؤسسات محلية وعالمية تشارك في المعرض المصاحب نظراً لأهمية الورشة

تحت رعاية مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر نظم المعهد البرنامج التدريبي «إنتاج طعام الحلال» والمعرض المرافق له خلال الفترة من 19 إلى 22 الجاري، وذلك في مبنى المعهد الرئيسي في منطقة الشويخ.

ويحاضر في هذا البرنامج التدريبي نخبة من المختصين في مجال الحلال ومنهم د.ميان رياض من جامعة تكساس، ود.عائدة قادر غانم من جامعة القدس، ود.طلعت سعيد، ود.هاني المزيدي من معهد الكويت للأبحاث العلمية، وشارك العديد من المتدربين المهتمين في هذا المجال من داخل وخارج الكويت.

وقد نظم المعهد 3 مؤتمرات للحلال بالتعاون مع وزارة الأوقاف في عام 2010 و2011 و2013 وقام أيضا بتنظيم ورشة تدريبية في هذا المجال عام 2012 ونشر المعهد ورقتين علميتين في مجال إنتاج طعام الحلال وهما الذبح الحلال والذبح بطريقة الكوشير ونوعية اللحوم ومشاكل المكونات غير المعلن عنها في إنتاج الطعام الحلال والكوشير.

ويحرص المعهد دائما على عمل ورقات علمية وتنظيم المؤتمرات وورش التدريب في مجال الحلال لما له من أهمية كبرى من المجتمع الإسلامي بشكل عام والمجتمع الكويتي بشكل خاص كون ان جانب الطعام الحلال يخضع لشروط وأحكام شرعية خاصة.

ويشارك في المعرض المصاحب للبرنامج التدريبي كل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركة المواشي الكويتية والشركة الكويتية المتحدة للدواجن وشركة بترا للصناعات الغذائية ومؤسسة الأمانة الإسلامية لمراقبة اللحوم والأغذية في هولندا والهيئة العالمية للحلال ومؤسسة الحلال الطيب ومجلس التغذية والطعام الإسلامي من أميركا والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ومركز الاعتماد الخليجي.